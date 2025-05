El creador de Andor explica por qué Mon Mothma rompe el canon de Star Wars

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Ambientada en un momento clave del timeline de Star Wars que ya ha sido abordado o mencionado en anteriores proyectos de la franquicia, la narrativa de Andor puede entrar en conflicto en algunos puntos con el canon existente. Ese parece ser el caso en el noveno episodio de la segunda temporada, que presenta el discurso y la huida de Mon Mothma de forma ligeramente diferente a como lo hacía Star Wars Rebels, algo que el creador de la ficción ha justificado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Bienvenida a la rebelión, el capítulo se centra en el personaje de Genevieve O'Reilly posicionándose públicamente en contra del Imperio, denunciando ante el Senado la masacre de Ghorman y el hecho de que se esté ocultando la verdad. Tras sus osadas palabras, la senadora debe huir y Cassian es el encargado de sacarla del edificio con vida.

Estos eventos conectan directamente con el episodio 18 de la tercera temporada de la serie de animación Star Wars Rebels, en el que el Escuadrón Oro debía escoltar a la senadora a Yavin IV y esta retransmitía desde su nave un importante discurso... que no se corresponde palabra por palabra con el que se ha visto en Andor, lo que algunos fans podrían considerar como una desviación del canon.

"Nos estamos apropiando del canon", explicó el creador de Andor, Tony Gilroy, en declaraciones a Entertainment Weekly, recordando cómo su hermano y colaborador, Dan Gilroy, había preguntado si tenía que atenerse necesariamente al discurso de Mon en Star Wars Rebels, algo que, como los fans habrán podido comprobar, no hizo.

"De una forma muy disimulada, estamos minimizando lo que hicieron en Star Wars Rebels, pero manteniéndolo coherente. Solo decimos que en realidad no conoces toda la historia de lo que pasó", justificó el showrunner. Y es que, bien pensado, la historia de ambas series no tiene por qué contradecirse. Así, aunque en Andor es Cassian quien saca a Mon del Senado, no es el que la lleva hasta Yavin 4 y es lógico pensar que una huida tan compleja requiriese más de un rebelde.

"La espera una nave. Quieren que dé un discurso, que llegue allí con una escolta de Yavin", revela Erskin Semaj en los últimos compases del noveno episodio de Andor, dando por concluida la misión de Cassian respecto a Mon. "Quieren reescribir la historia", añade Kleya. Así, la ficción alude a un discurso diferente al proclamado en el Senado que fácilmente se podría corresponder con aquel de Star Wars Rebels, a la par que sugiere la implicación del Escuadrón Oro en el rescate.