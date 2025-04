LOS ÁNGELES, 22 Abr. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Este miércoles 23 de abril, los fans del universo Star Wars tienen una cita ineludible: el estreno en Disney+ de la segunda temporada de Andor. La serie regresa con más tensión, traiciones, sacrificios y relaciones al límite.

Tras el éxito de su primera entrega, la ficción creada por Tony Gilroy retoma la historia cuatro años antes de los acontecimientos de Rogue One: Una historia de Star Wars, y nos adentra aún más en los orígenes del rebelde Cassian Andor, interpretado por Diego Luna.

Entre los regresos más esperados se encuentra el de la guerrera rebelde Bix Caleen, a quien da vida la actriz Adria Arjona. Esta nueva entrega llevará al personaje de Bix a terrenos aún más oscuros y profundos. "Es muy complicado el camino a donde va Bix esta temporada. Yo creo que la última vez que vemos a mi personaje está en el lugar más bajo que puede estar un ser humano. Es muy complejo el poder sobrevivir traumas", manifestó la intérprete en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

Arjona asegura que ha aprendido mucho de su personaje. "La manera en que Bix lidia con la dignidad es algo muy especial y aprendí mucho de eso. Aunque pasa por muchas cosas y la ves muy débil, jamás es víctima y tiene mucha dignidad, así que he aprendido mucho de ella", señala.

RESISTENCIA FRENTE A LA OPRESIÓN

En su segunda temporada, Andor vuelve a demostrar que es mucho más que una historia de ciencia ficción. Aborda de lleno temas como la resistencia frente a la opresión, el poder de la comunidad y la lucha por la libertad. "Como humanidad nos seguimos tropezando con la misma piedra y es lo triste. Si hay un reflejo en esta serie es que en comunidad y en unión se puede hacer muchas cosas y se pueden formar muchos cambios", afirma la actriz.

Arjona destaca la experiencia de trabajar junto a Diego Luna y el resto del reparto. "Es una belleza. Diego es muy lindo, muy inteligente. Llevamos seis años creando estas dos temporadas, así que lo he llegado a conocer muy bien", afirma. "El poder trabajar con los mejores de la industria te enseña mucho". La actriz reconoce que aún le cuesta creer que forma parte del universo de Star Wars. "No, no. Todavía estoy aquí pellizcándome", dice.

Los actores Stellan Skarsgard, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn y Forest Whitaker acompañan a Adria Arjona y Diego Luna en la segunda temporada de Andor.