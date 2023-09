Ahsoka: El verdadero plan de Thrawn es aún peor que reconstruir el Imperio

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

En Ahsoka, uno de los grandes villanos de Star Wars ha hecho al fin su debut en imagen real. El Gran Almirante Thrawn de Lars Mikkelsen ha dado el salto desde la animación de Star Wars: Rebels hasta la nueva serie creada por Dave Filoni. Su presencia ya se anticipó en el tráiler varios meses atrás, pero sus planes siguen siendo un misterio.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Hasta ahora, se daba por hecho que el objetivo del Gran Almirante Thrawn es el de reconstruir el Imperio, que fue derrotado por Luke Skywalker y los rebeldes en la luna de Endor. El imperial se encontraba en ese momento exiliado en una segunda galaxia, en el planeta Peridea. Por ello, y dado que el título no oficial con el que se le conoce es Heredero del Imperio, todo apuntaba a que aspiraba a convertirse en el nuevo emperador.

Eso mismo es lo que pensaban también los imperiales supervivientes, tal y como pudo verse en la tercera temporada de The Mandalorian. Pero, tras su aparición en Ahsoka, los rumores y teorías se han disparado, y hay quienes apuntan en una dirección aún más terrible. Algunas pistas vertidas en los capítulos 6 y 7 de la ficción sugieren que Thrawn podría rebelarse contra el propio Imperio.

En primer lugar, en la novela canónica Thrawn: Traición, se deja claro que, si bien las acciones del Gran Almirante durante la época imperial estuvieron al servicio de Palpatine, su mente y sus ideales estaban en realidad con su pueblo, los chiss del planeta Csilla. Estos se aliaron con el Imperio vía Thrawn para detener a los grysks, una especie muy poderosa y peligrosa que podía poner en jaque a cualquier régimen y ejército.

Por tanto, la lealtad de Thrawn no está con el Imperio, aunque quienes esperan su regreso no lo sepan. Por el contrario, los verdaderos planes del villano serían los de conquistar la galaxia al completo y ser él quien la gobierne, sin necesidad de sostenerse en las bases imperiales.

Para lograrlo, Thrawn ha logrado reunir a tres Grandes Madres de las Hermanas de la Noche. Estas poderosas brujas viajarán con él hasta la galaxia habitual, pero también lo harán todas sus tropas. Los Stormtroopers que se han visto en Ahsoka no son como los soldados imperiales normales. A quien juran lealtad es a Thrawn, y por ello corean su nombre. Por tanto, podrían no responder a las órdenes del Imperio.

De hecho, se sospecha que estos soldados son en realidad muertos vivientes resucitados por las Grandes Madres. Además, hay quien sostiene que todo el cargamento que quiere llevarse el villano en su regreso a su galaxia de origen son en realidad ataúdes que contienen o bien de los Stormtroopers muertos en esos años de exilio o bien directamente de Hermanas de la Noche fallecidas en Peridea a lo largo de los siglos.

En ambos casos, su resurrección en la galaxia de siempre anticipa que Thrawn no planea contar con las fuerzas de los imperiales, sino que se basta con su propio ejército. Esta teoría aún no está confirmada, pero no es descabellado presuponer que el azulado antagonista de Star Wars puede querer acabar con aquellos que ansían verle de vuelta y destruir definitivamente el legado de Palpatine.