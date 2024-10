Agatha 1x06 revela el origen de Billy Maximoff/Wiccan y su objetivo en la Senda de las Brujas

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

En su sexto capítulo Agatha, ¿quién si no? ha confirmado la identidad del personaje de Joe Locke. De hecho, la muy reveladora nueva entrega se ha centrado exclusivamente en explorar el pasado del misterioso adolescente resolviendo muchos de los interrogantes que su presencia había suscitado hasta ahora.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque nadie llegó a pronunciar el nombre de Billy Maximoff, el final del episodio 5 de la ficción dejó más que claro que esa era la verdadera identidad del hasta entonces conocido simplemente como "chaval" o "adolescente". Y es que, después de que Agatha mate a Alice y le diga que es "igualito" a su madre, revelando que ella sabe perfectamente quién es, el chico estalla, liberando una magia azul y arrojando a Agatha, y también a Lilia y Jen, a unas arenas movedizas.

Por si esto fuera poco, el capítulo terminaba con un primer plano del personaje de Locke llevando una corona o tiara azul, muy similar a la de la Bruja Escarlata. El adolescente es en realidad Billy Maximoff, uno de los mellizos de Wanda y Vision. Pero, por lo visto, no siempre lo fue.

Titulado 'Un guía espiritual', el sexto episodio de Agatha, ¿quién si no? es en su mayor parte un extenso flashback que comienza tres años atrás. En ese entonces, el personaje de Locke era un joven judío que vivía en Eastview llamado William Kaplan que estaba celebrando su 'Magick Mitzvah' cuando la Anomalía de Westview, el pueblo vecino controlado por el hechizo de Wanda en Wandavision, comienza a desaparecer.

Distraídos por la anomalía y el caos generado por coches de policía a toda velocidad por la carretera, el coche donde viajaban el chico y sus padres choca contra un árbol y él no solo resulta gravemente herido sino, como se confirma más tarde, realmente muere. Es en ese momento cuando se oyen las voces de los mellizos de Wanda, deseándose buenas noches.

BILLY TOMÓ UN NUEVO CUERPO

Ese fue el momento en el que la Bruja Escarlata decidió liberar al pueblo de su hechizo deshaciendo así su familia, los dos hijos que con su magia ella misma creó. Es también en ese momento, cuando Tommy y Billy debían desaparecer para siempre... cuando William muere. Un instante después el herido William despierta llamando a Tommy.

Conviene insistir en que el hecho de que la Bruja Escarlata acabase con su conjuro en WandaVision implicaba la desaparición de sus hijos, ya que eran producto de su magia y no personas reales. Ahora, Agatha, ¿quién si no? ha revelado que sus espíritus no se perdieron, sino que el de Billy fue a ocupar el cuerpo de William. "Viste la oportunidad, un cuerpo vacío y entraste en él", resume Agatha.

El propio Billy, si bien no recuerda su vida pasada (ni como Billy ni como William), es consciente de que algo cambió para siempre en él el día del accidente. Poco antes, Lilia le había leído las manos y había observado que su línea de la vida se dividía, es entonces cuando la bruja le colocó, escrito en un pedazo de madera, el hechizo mordaza que más adelante le hará imposible decir quién es.

El capítulo revela que el hechizo funciona tanto como cuando trata de presentarse como William Kaplan, como cuando dice que es Billy Maximoff, algo que sugiere en realidad el personaje de Locke es ambas personas.

EN BUSCA DE TOMMY

Después, el episodio rememora lo ocurrido en el arranque de la serie desde la perspectiva de Billy, revelando además cómo llegó hasta Agatha y qué busca realmente de la Senda de las Brujas. Al contrario de lo que le dijo en principio al personaje de Kathryn Hahn, el joven no quiere poder, sino hallar aquello que le falta... su hermano Tommy.

"¿Qué puede querer Billy Maximoff al llegar al final de la Senda? Porque magia ya tienes de sobra...", empieza a preguntarse Agatha cuando sale de las arenas movedizas a las que había sido arrojada el anterior episodio. "Estás... ¿buscando a mamá? No, ella prefirió a un pueblo lleno de desconocidos antes que a sus hijos y su máquina. ¿Qué hay de robopapá? A saber dónde estará ahora y en cuántas piezas. ¿Y quién más nos queda? Oh, claro, ¡que erais dos críos!", dilucida.

"Está en alguna parte, puedo sentirlo, pero no lo encuentro", confiesa Billy. La serie de Marvel parece preparar así el regreso de Tommy Maximoff, quien, como Billy, era solo un niño en WandaVision y es cuestión de tiempo que los mellizos se reúnan. Mientras que Billy ha heredado los poderes psíquicos de su madre, Tommy tiene la velocidad de su tío Pietro y en los cómics ambos forman parte de los Jóvenes Vengadores como Wiccan y Speed.