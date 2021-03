Filtración masiva del final de WandaVision (Bruja Escarlata y Visión 1x09)

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

En solo unas horas, Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) llegará a su fin con su noveno episodio. Y aunque la ficción ha logrado mantener en vilo a sus seguidores, algunos detalles se han ido filtrando antes de cada capítulo, como el regreso de Evan Peters como Pietro. Ahora, una supuesta filtración masiva ha adelantado importantes detalles del inminente desenlace de WandaVision.

El director de Bruja Escarlata y Visión, Matt Shakman, ya advirtió que el final de la ficción decepcionaría a muchos fans de Marvel a causa de todos los rumores y teorías que ha suscitado la serie. Por el momento, se conoce la duración del 1x09, 50 minutos en total, siendo el capítulo más largo de la serie.

"Las teorías son creativas y maravillosas", dijo el director a Fandom. "Y, por supuesto, algunos fans se decepcionarán de que algunas de las teorías terminen resultando no ser verdaderas, al menos dentro del desenlace de WandaVision", agregó en referencia a cómo la serie dejará algunas preguntas en el aire.

Por otro lado, se encuentra el rumoreado cameo de final de temporada, al que Paul Bettany se refirió en una entrevista, que los rumores apuntan a que será Doctor Strange. "Voy a dejar que Paul responda a esa pregunta", aseguró Shakman a HuffPost. "Él mismo cabó ese hoyo, él sabrá salir".

Pero hay que tener en cuenta que el episodio 8 presentó a la segunda versión de Visión, (White Vision), obra del plan de SWORD para reanimar al sintetizoide, por lo que el sonado cameo final podría ser ese, y no la aparición de Doctor Strange, que aun así no queda ni mucho menos descartada.

WARNING: POSSIBLE #WandaVision FINALE SPOILERS



Benedict Cumberbatch/Doctor Strange is reportedly set to appear in all three projects of the Multiverse trilogy.



- WandaVision (Murphy's Multiverse)

- Spider-Man: No Way Home (THR)

- Doctor Strange: In the Multiverse of Madness pic.twitter.com/b953b5aBJS