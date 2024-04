MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

The Bear regresará este verano con su tercera temporada. La aclamada serie de FX para Hulu y Disney+ retomará la historia de sus chefs protagonistas, Carmy Berzatto, Sydeny Adamu y compañía. El multipremiado proyecto fue renovado por una tercera y una cuarta temporada que se reudan a la par. Ahora, el primer clip de la nueva entrega ha visto la luz.

Durante una presentación en la junta de accionistas de Disney, se mostró una escena de cerca de un minuto de duración en la que Carmy, el personaje de Jeremy Allen White, lidia con una serie de fotografías y nombres de todos los críticos gastronómicos importantes que podrían visitar su recién renovado restaurante. Si quieren triunfar, necesitan ganarse a esas personas, algo que le genera ansiedad y pánico al neurótico cocinero.

Mientras tanto, Neil (Matty Matheson) y Ted Fak (Ricky Staffieri) le preparan algo que le acaba dejando sin palabras. En cualquier caso, pese a no estar convencido, opta por ser constructivo y darles las gracias, asegurando incluso que es una inteligente decisión. Con esta breve secuencia se confirma que la tercera temporada de The Bear pondrá el foco en cómo los protagonistas deben gestionar su restaurante, anteriormente una bocadillería y ahora un local de lujo.

A pesar de la alegría de los fans de la serie por poder ver un primer vistazo de la nueva entrega, el estudio ha mostrado su descontento por la filtración. La compañía ha explicado que el clip era un material exclusivo para dicha presentación y no estaba destinado para ser publicado, algo que ha ocurrido de manera ilícita.

Aunque todavía no hay fecha oficial de estreno, se espera que la tercera temporada de The Bear se estrene en Disney+ y Hulu en algún momento del mes de junio. En cuanto a la recién confirmada cuarta temporada, no tendría por qué tardar mucho en llegar ya que se están rodando a la vez.