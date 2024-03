Grandes noticias para el futuro de The Bear

Grandes noticias para el futuro de The Bear - DISNEY+

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Los fans de The Bear tienen mucho que celebrar. La aclamada serie de FX, multipremiada en sus dos primeras temporadas, está preparando actualmente los episodios de su tercera entrega. Pero, además, ha sido renovada para una cuarta tanda temporada.

Tal y como han desvelado medios estadounidenses, The Bear contará con una cuarta tanda de capítulos que, de hecho, se están rodando de manera simultánea a los de la tercera temporada. Aquella renovación fue anunciada en noviembre, pero por entonces no se desveló que el acuerdo incluía también la cuarta temporada.

La primera entrega de The Bear se estrenó en junio de 2022 y tuvo una gran recepción tanto de la crítica como por parte del público general. Por ello, la compañía no dudó en darle una segunda temporada en 2023, que fue igualmente aclamada. Ahora, FX espera repetir éxito con las dos siguientes.

The Bear está protagonizada por Jeremy Allen White en el papel del chef Carmen 'Carmy' Berzatto y por Ayo Edebiri en el papel de la chef Sydney Adamu. Ambos han recibido numerosos premios por sus trabajos, incluyendo el Globo de Oro o el Emmy, entre otros. Junto a ellos están Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson como protagonistas principales.

Además, la serie cuenta con numerosos cameos de actores de la talla de Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Olivia Colman, Bob Odenkirk o Will Poulter. La historia se centra en cómo los protagonistas tratan de transformar su ruinoso restaurante de bocadillos en un local de más nivel, a la vez que intentan poner las cosas en orden en sus respectivos mundos interiores.

Aunque todavía no hay fecha oficial de estreno, se espera que la tercera temporada de The Bear se estrene en Disney+ y Hulu en algún momento del mes de junio. En cuanto a la recién confirmada cuarta temporada, no tendría por qué tardar mucho en llegar ya que se están rodando a la vez.