The Bear ficha a una estrella de Marvel para su temporada 2

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

The Bear fue uno de los grandes éxitos televisivos de 2022 y continuará con una segunda temporada que llegará en el 16 de agosto a Disney+. Y entre los fichajes con los que contarán los nuevos capítulos de la serie creada por Christopher Storer, destaca el nombre de Will Poulter, el actor que da vida a Adam Warlock en el Universo Cinematográfico Marvel.

Así lo ha revelado The Daily Beast's, que añade que el intérprete se unirá al elenco de la segunda temporada de The Bear como un pastelero holandés, que jugará un papel importante en la historia del Marcus de Lionel Boyce. El actor de Guardianes de la Galaxia 3 no será la única incorporación, pues Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) y Molly Gordon (Shiva Baby) también se unirán a un reparto idéntico al de la temporada original.

Poulter saltó a la fama con Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba en 2010 y aterrizó en el Universo Cinematográfico de Marvel este año en Guardianes de la Galaxia Vol.3 como el evolucionado humanoide Adam Warlock. También formó parte de otros grandes títulos como Midsommar, de Ari Aster, o el Renacido, la película que protagoniza Leonardo Di Caprio con Alejandro G. Iñárritu tras las cámaras. En la pequeña pantalla protagonizó Black Mirror: Bandersnatch, la película interactiva de la serie de ciencia ficción, y Dopesick: Historia de una adicción, la aclamada miniserie sobre la adicción a los opioides que asola Estados Unidos.

"La segunda temporada de The Bear relatará cómo Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) trabajan para transformar su mugriento local de sándwiches en un establecimiento de más nivel. Mientras reforman el restaurante de arriba a abajo, el equipo también emprenderá sus propios viajes internos en los que cada uno de ellos se verá obligado a enfrentarse a su pasado y decidir quiénes quieren ser en el futuro", reza la sinopsis oficial de la serie.

La temporada 2 de The Bear llegará a Disney+ a finales de verano y estará compuesta por 10 episodios, dos más de los que dieron forma a la primera entrega de la ficción, que cosechó excelentes críticas y recibió numerosos premios como el Programa de TV del año del AFI. Jeremy Allen White también fue premiado como mejor actor protagonista de comedia en los Globos de Oro.