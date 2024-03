Jeremy Allen White protagonizará el biopic de Bruce Springsteen

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Gracias a su interpretación en la aclamada serie The Bear, Jeremy Allen White es uno de los actores del momento. El intérprete ya está negociando su próximo proyecto, un biopic sobre Bruce Springsteen en el que podría dar vida al cantante.

Según Variety, Jeremy Allen White está en conversaciones para encarnar a Springsteen en una cinta que se centrará en la creación y grabación del álbum Nebraska, disco lanzado en 1982. Por el momento no se ha cerrado ningún acuerdo, y el medio señala que Scott Cooper también está en negociaciones para escribir y dirigir la producción, titulada Deliver Me From Nowhere.

Además, la productora A24 también está interesada en participar en el proyecto. Deadline afirma que Springsteen y su representante, Jon Landau, participarán activamente en este proyecto.

El filme será una adaptación de Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska, libro de Warren Zanes que vio la luz en 2023, y seguirá a Springsteen mientras prepara su sexto álbum de estudio, un disco que marcó una nueva dirección artística en la carrera del cantante. Springsteen creció con un padre que sufría de depresión, enfermedad que él mismo también ha padecido.

El músico plasmó estas oscuras vivencias en Nebraska, que muchos consideran su mejor álbum. Cuando estaba convirtiéndose en una estrella mundial, escribió las canciones de Nebraska sin la intención de convertirlas en un álbum, con una sencilla grabadora en un dormitorio de una casa que alquiló en Nueva Jersey.

Gracias a su trabajo en The Bear, Jeremy Allen White se ha llevado el Emmy, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores. El intérprete, que también ha participado en producciones como Shameless o El clan de hierro, estrenará este año la temporada 3 de The Bear.