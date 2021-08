Así luce sin máscara el Darth Vader de Hayden Christensen en Obi-Wan, la serie de Star Wars

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

La serie Obi-Wan Kenobi supondrá el regreso de Hayden Christensen en el rol de Darth Vader. El personaje tendrá un nuevo aspecto en la producción de Disney+ y, tal como ha revelado un concept art de la ficción, aparecerá sin máscara.

Star Wars Stuff compartió el concept art, en el que se ve a Darth Vader sin su característico traje. En su lugar aparece con el torso desnudo y una mascarilla negra. Al igual que en La venganza de los Sith, las imágenes parecen mostrar al personaje en plena reconstrucción tras su cruento duelo con Obi-Wan, el que fuera su maestro, en el planeta volcánico Mustafar.

La imagen también muestra un tanque de bacta, utilizado por Vader en Rogue One: Una historia de Star Wars y otros personajes de la franquicia para curar lesiones graves. Tal como señala Star Wars Stuff, este concept art está basado en fotos reales tomadas en el set de la serie.

These pieces of art are based off actual photos seen on the set of #ObiWanKenobi 😱