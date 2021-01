¿Fichará The Mandalorian A Robert Downey Jr?

Robert Downey Jr. arrasó en el Universo Cinematográfico Marvel con el papel de Iron Man/Tony Stark y parece que el actor ahora podría dar el salto a otra importante franquicia de fantasía también propiedad de Disney. Los últimos rumores apuntan a que el intérprete podría unirse a Star Wars, concretamente a la aclamada serie The Mandalorian.

El medio especializado en la actualidad relacionada con Disney, Pirates and Princesses afirma que Downey Jr. y Favreau están trabajando en un proyecto ambientado en el universo de Star Wars creado por Favreau y Dave Filoni.

Por el momento, solamente podría tratarse de The Mandalorian o de algunas de las series derivadas que aún no han llegado a Disney+ y están en preparación. Aparentemente el intérprete tendría un papel habitual significativo y no sería uno de los muchos cameos que aparecen en la serie. Tanto es así que el medio señala que podría implicar "un contrato a largo plazo" entre Lucasfilm y el artista.

En cuanto al tipo de personaje que podría encarnar, Pirates and Princesses señala que "será muy diferente al papel de Tony Stark" e incluso "podría implicar un cambio importante en su aspecto". "No nos sorprendería si en este punto Robert Downey Jr. aceptara un papel como el del Gran Almirante Thrawn o algún otro personaje importante", añade la web.

The Mandalorian tendrá un spin-off titulado The Book of Boba Fett que se está filmando actualmente y que contará con Temuera Morrison y Ming-Na Wen como protagonistas. Además, la temporada 3 de la serie comenzará su producción posteriormente y se espera que llegue a Disney+ en 2022. Por su parte, Robert Downey Jr. aparecerá próximamente en All-Star Weekend y en la varias veces retrasada Sherlock Holmes 3.