The Mandalorian: ¿Quién es el gran almirante Thrawn al que busca Ahsoka Tano?

Quién es el nuevo villano de The Mandalorian?

Quién es el nuevo villano de The Mandalorian? - DISNEY+

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

Ahsoka Tano ha llegado en el episodio 13 de The Mandalorian para poner patas arriba la vida de Mando y Baby Yoda. Pero eso no significa que la Jedi vaya a adoptar la misión de salvar a The Child como suya, ya que el personaje de Rosario Dawson tiene sus propios planes, entre ellos encontrar al gran almirante Thrawn. ¿Quién es?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Aunque es la primera vez que se menciona al gran almirante Thrawn en una serie o película de acción en vivo de Star Wars, en realidad es un viejo conocido de los fans, ya que cuenta con una compleja historia relatada en Star Wars Legends y, además, apareció más recientemente en la serie de animación Rebels.

Su nombre real es Mitth'raw'nuruodo, tan difícil de pronunciar que es simplemente conocido como Thrawn. Se trata de un sujeto de la raza Chiss, caracterizados por su aspecto humanoide de piel azulada, ojos rojos y facciones angulosas que habitan las Regiones Desconocidas, es decir, en el indómito Borde Exterior de la Galaxia.

Aunque comenzó aliándose con los Rebeldes, e incluso luchó codo a codo con Anakin Skywalker en Las Guerras Clon, sus ideales políticos en contra de la democracia y su afán por la guerra le llevaron a unirse al Imperio, siendo nombrado Gran Almirante por el mismísimo Emperador Palpatine. En Legends, es considerado uno de los mejores estrategas de toda la galaxia.

Fue el propio Anakin quien habló de él al Emperador, antes de convertirse en Darth Vader, y éste le encomendó la misión de estudiar el Borde Exterior como plan para refugiarse tras la derrota del Imperio, como se mostró en la trilogía secuela. Su ausencia en la trilogía original de Star Wars se explica por éste mismo motivo, ya que durante la Batalla de Endor se encontraba en las Regiones Desconocidas.

¿EL ORIGEN DE LA PRIMERA ORDEN?

Aunque gran parte de esto se corresponde con el universo no canónico de Star Wars, el hecho de que Thrawn siga vivo trae importantes explicaciones. The Mandalorian parece estar rellenando los huecos vacíos entre el Episodio VI y el VII, sobre todo en lo relacionado con la creación de la Primera Orden tras la caída del Imperio.

Su historia está estrechamente relacionada con el Borde Exterior y las Regiones Desconocidas, lugar donde se encuentra la base secreta del Emperador Palpatine en El ascenso de Skywalker.

Sumando eso a la avanzada tecnología de clonación que Moff Gideon está desarrollando, todas las piezas conducen a explicar el regreso de Darth Sidious en la trilogía secuela. Aunque esto, por el momento, es especular demasiado.

The Mandalorian temporada 2 se estrena todos los viernes en Disney+ hasta el 18 de diciembre.