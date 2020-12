The Book of Boba Fett será independiente de la temporada 3 de The Mandalorian

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

Los fans de Star Wars esperan ansiosos noticias de The Book of Boba Fett, nueva serie centrada en el personaje y que se estrenará en 2021. Aunque apenas se conocen detalles, sí se sabe que la producción será independiente de la trama de la temporada 3 de The Mandalorian.

Según Variety, Star Wars se expandirá en el servicio de streaming con la esperanza de imitar el éxito del Universo Cinematográfico Marvel. Habrá tres series adicionales de Star Wars derivadas de The Mandalorian que se desarrollarán en la misma línea temporal, con la intención de hacer un crossover en el que todos los protagonistas se unirán, similar a la creación de The Defenders de Marvel. Algunos rumores apuntaban a que The Book of Boba Fett era el título que se le había dado a la tercera entrega de The Mandalorian, algo que ya ha desmentido Disney.

Cabe destacar que The Book of Boba Fett contará con el mismo equipo creativo de The Mandalorian, encabezado por Jon Favreau y Dave Filoni. Además de esta ficción, la franquicia ya está preparando la llegada de Ahsoka y Rangers of the New Republic.

The Book of Boba Fett no se anunció durante el Disney's Investor Day, 2020, donde se confirmaron muchos de los proyectos que iniciarán su grabación próximamente. En cambio, la producción se confirmó con una sorprendente escena poscréditos que indicaba que la serie se lanzará en 2021. Disney también reveló que la temporada 3 de The Mandalorian llegará a la plataforma ese mismo año.

Además de estos tres nuevos títulos, Disney+ también estrenará una serie centrada en Obi-Wan Kenobi y otra producción protagonizada por Diego Luna en el papel de Cassian Andor.