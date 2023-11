Fear The Walking Dead revela qué ocurrió con el Santuario de Negan 4 años después

El Santuario fue abandonado después de la derrota de Negan en The Walking Dead, pero Fear TWD ha rescatado este enclave en su temporada 8. El episodio 8x09 del spin-off ha revelado el destino del Santuario, que cuenta con nuevos habitantes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio 9 de la temporada 8 de Fear The Walking Dead tiene lugar siete años después de la visita de Negan al Santuario. Tras su salida del grupo en el final de la temporada 7 de Fear The Walking Dead, Dwight, sin querer, acaba de regreso en el Santuario. El sitio ahora se llama The Factory (La Fábrica) y está ocupado por un nuevo grupo.

El episodio demuestra que los nuevos habitantes no tienen ningún vínculo con los Salvadores, sino que se encontraron con el lugar por casualidad y la convirtieron en su nuevo hogar. Esto queda claro cuando Dwight le menciona a uno de sus habitantes, Jay, el turbio pasado de La Fábrica, que queda desconcertado al enterarse de que lo llamaban el Santuario.

Después de ser abandonado por los Salvadores de Negan, Fear The Walking Dead revela que los nuevos residentes son también villanos. Desde robar insulina hasta disparar a adolescentes, el grupo demuestra ser peligroso, creando un estrecho paralelismo con los Salvadores. Es posible que ambas comunidades sean similares, pero Fear The Walking Dead resalta una gran diferencia entre los Salvadores y sus sucesores. Negan, a pesar de todos sus defectos, era ambicioso y dominó el área durante mucho tiempo antes de que apareciera Rick Grimes. Los nuevos villanos de Fear The Walking Dead son de poca monta en comparación, llevando a cabo redadas en coches o comunidades pequeñas e indefensas. La mayoría de los habitantes terminan muriendo por culpa de una horda de caminantes o a manos de Dwight, June y Sherry, lo que evidencia su escasa organización.

Para recalcar lo inferiores que son estos villanos en comparación con los Salvadores de Negan, cabe señalar que la línea temporal de Fear The Walking Dead es aproximadamente paralela a la temporada 11 de The Walking Dead. En ningún momento durante los episodios finales de The Walking Dead este grupo llegó a atacar a Alexandria o sus aliados, lo que significa que su alcance nunca se extendió lo suficiente y no fue lo suficientemente fuerte como para llegar a esos asentamientos más grandes, algo que sí hizo Negan.

Al final del episodio 8x09 de Fear The Walking Dead, el Santuario se encuentra en un estado de destrucción total. Una horda de zombies recubiertos de metal hace que toda la fábrica se desmorone y solo el horno de metal permanece intacto. El antiguo cuartel general de Negan ya no existe, lo que pone fin para siempre al Santuario en la historia de The Walking Dead.

La caída del Santuario también cierra el capítulo sobre la época de Negan como villano. Tanto la temporada 11 de The Walking Dead como el final de The Walking Dead: Dead City se enfocaron en la redención del personaje de Jeffrey Dean Morgan, y con la destrucción del Santuario, parece que ese arco se ha completado.