Fear the Walking Dead: Madison, en estado crítico en el nuevo adelanto del final de la serie

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda parte de la octava y última temporada de Fear The Walking Dead, la precuela de The Walking Dead, llegará a AMC el próximo lunes 23 de octubre a las 22:10 horas. Para abrir boca, el canal ha lanzado una escena exclusiva del episodio de estreno, protagonizada por Kim Dickens y Colman Domingo en los papeles de Madison Clark y Victor Strand respectivamente.

"Cuéntame Victor. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué te llama Anton?", pregunta Madison en el inicio de la escena revelada. Tanto ella como el personaje interpretado por Domingo están en una habitación juntos y parece que él está pasando por una lucha interna por el reencuentro. Cuando ambos se abrazan, Víctor llora.

Con la llegada de dos nuevos personajes, con los que Víctor tiene cierta familiaridad, este se aleja de Madison y afirma no conocerla. "Yo me llamo Anton. Nunca he oído ese nombre. Te confundes", continúa él, negando ser la persona que Madison dice que es.

La escena, de apenas un minuto y cuarenta segundos de duración, acaba con el personaje de Dickens desmayado. Y mientras los compañeros de Víctor corren a ponerle oxígeno y le piden ayuda, él no reacciona.

"En los seis últimos episodios, ahora que Shrike (Maya Eshet) y su influencia han desaparecido, Madison (Dickens) se propone transformar PADRE en el refugio seguro que el antiguo estadio debía ser. Sin embargo, al hacerlo, la isla se convierte en un objetivo y un faro a medida que se corre la voz sobre Madison y la tierra de recursos, atrayendo atención no deseada que vuelve a poner a PADRE en peligro y hace cuestionar si nuestros héroes merecen siquiera salvarla", reza la sinopsis oficial del final de la serie.

Además, de los ya mencionados intérpretes, completan el reparto de Fear The Walking Dead nombres como Lennie James, Danay Garcia, Austin Amelio, Christine Evangelista, Karen David, Jenna Elfman y Rubén Blades.