Fast Friends, el concurso para expertos en la serie que celebra su 30 aniversario

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Con motivo del 30 aniversario del estreno del primer episodio de Friends, Max ha dado luz verde a Fast Friends, un concurso que pondrá a prueba el conocimiento sobre la serie a sus fans más acérrimos.

El programa, que comenzará su producción a partir del próximo octubre, se enmarca dentro de las celebraciones de los 30 años de la serie que la plataforma también conmemora con un especial que incluye varios de los episodios favoritos de los fans, sorpresas en su aplicación y novedades en redes sociales.

Este nuevo concurso estará dividido en cuatro partes y se desarrollará en los emblemáticos platós de la serie en una trepidante competición. Los seguidores de la 'sitcom' podrán revivir sus momentos favoritos en Fast Friends corriendo por el apartamento de Rachel y Mónica o tomando un café en la icónica Central Perk.

El equipo que demuestre a través de las preguntas, acertijos y juegos, ser el más fanático de ficción será premiado con el título de Ultimate Friends Fan, el fan de Friends definitivo.

La localización elegida para el rodaje ha sido The Friends Experience: The One in New York, un lugar emblemático de la Gran Manzana que cuenta con 18 estancias temáticas que recrean los decorados de la ficción. Un total de 5.000 metros cuadrados dedicados a la historia de la serie. Esta experiencia, para rememorar fuera de la pantalla los momentos favoritos de los fans, tiene a su vez sedes en Londres y próximamente habrá en Las Vegas. Por el momento, este evento ha viajado por 25 ciudades de ocho países y aún quedan varias por anunciar.

MÁS CELEBRACIONES EN MAX

Además, para rendir homenaje a la icónica comedia, los suscriptores de Max ahora pueden disfrutar de sus episodios favoritos en mayor calidad de imagen, 4K UHD con Dolby Vision y HDR10. Así, los fans de la serie podrán identificar al bebé Ben antes que a Joey y Chandler con detalles más nítidos, vivir el icónico vídeo del baile de graduación y saborear las escenas de Joey con el Dr. Drake Ramoray con mayor claridad y deslumbrarse con el inolvidable percance de Ross con su blanqueamiento dental.

Como parte de la celebración del aniversario, el póster de Friends en la aplicación ha sido renovado, conmemorando los 30 años desde su estreno. Además, la página de la serie, que tiene un nuevo diseño, ofrece nuevas colecciones temáticas con episodios seleccionados para los fans, entre los que se encuentran los mejores capítulos de Ross, Joey, Chandler, Monica, Rachel y Phoebe, junto a varios episodios con artistas invitados.

El servicio de streaming ofrece también varios mediometrajes documentales sobre la serie: Friends desde el principio, con el equipo creativo reflexionando sobre los primeros años en emisión; Cuando Friends se convierte en familia, en el que se profundiza en el desarrollo de los mejores momentos, y El legado de Friends, que reflexiona sobre el final de la ficción, su legado e influencia en la cultura popular.

El 30 cumpleaños de la serie continúa en las redes sociales, concretamente en TikTok, en la que los fans ya pueden disfrutar del filtro conmemorativo. El efecto recrea el icónico marco de fotos amarillo para que los entusiastas de Friends capturen los momentos más disparatados, conmovedores o simpáticos de su vida. Los usuarios también pueden tocar la pantalla para revelar un marco de fotos de celebración y compartir su cariño por la serie.

El fallecido Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer fueron los seis actores que interpretaron a los seis amigos a los que seguía la trama de la serie, Chandler, Rachel, Monica, Phoebe, Joey y Ross, respectivamente. Y aunque en muchas ocasiones los fans han pedido un reboot de la ficción, quizá con los hijos de los personajes, los protagonistas siempre han rechazado retomar sus papeles.