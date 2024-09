A David Schwimmer aún le duele haber rechazado esta película: "Me habría convertido en una estrella de cine"

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque su filmografía no se reduce a Friends, es innegable que David Schwimmer es especialmente conocido por dar vida a Ross Geller en la popular sitcom de la década de los 90 y principios de los 2000. Ahora, el intérprete ha revelado que rechazó un papel que, visto en retrospectiva, podría haber impulsado aún más su carrera, convirtiéndole en una "estrella" de Hollywood, aun así, ha asegurado no arrepentirse de ello, y es que, si decidió no protagonizar Men in Black fue siguiendo a su corazón.

"Fue una decisión brutal", aseveró el actor en el podcast de Sony Music Entertainment Origins with Cush Jumbo. "Acababa de terminar el rodaje de Mi desconocido amigo, mi primera película con Gwyneth Paltrow, y había muchas expectativas puestas en ella, que no se cumplieron. Fue una especie de bomba, pero había grandes expectativas y el estudio, Miramax, quería cerrarme un contrato de tres películas a un precio fijo y yo dije que lo haría si podía dirigir mi primera película", explicó.

Schwimmer consiguió finalmente capitanear Desde que os fuisteis y fue precisamente mientras trabajaba en ella, que recibió la oferta de protagonizar Men in Black. Así, el actor ha asegurado que Friends no fue la razón de su decisión, sino que el conflicto estaba con el filme que iba a dirigir, cuyo rodaje coincidía con las fechas previstas para el de la cinta de Barry Sonnenfeld.

"Por supuesto, era una oportunidad increíble", aceptó el intérprete. No obstante, si finalmente optó por ser fiel a su proyecto fue por lealtad hacia su equipo. Y es que Schwimmer iba a dirigir a toda una compañía de teatro y estaba ilusionado por dar visibilidad a actores desconocidos. "Iba a permitir que todo el mundo descubriera el talento de esta increíble compañía", declaró.

Desde que os fuisteis no llegó a estrenarse en los cines, mientras que Men in Black recaudó 587 millones de dólares en taquilla y dio inicio a una popular franquicia. "Tienes que seguir tus instintos. Tienes que seguir a tu corazón", ha declarado Schwimmer reflexionando sobre la decisión que tomó. "Mira, soy muy consciente de que, 20 años después, quizá más, [Men in Black] me habría convertido en una estrella de cine. Si te fijas en el éxito de esa película y de esa franquicia, mi carrera habría seguido una trayectoria muy diferente", aceptó sin remordimientos.