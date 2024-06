Fans de La Casa del Dragón, indignados por una escena: "Deben quemar vivo a ese desgraciado"

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón ha regresado a Max con el primer episodio de la segunda temporada. La serie precuela de Juego de Tronos ha vuelto casi dos años después de su anterior entrega para indagar en una guerra que, esta vez sí, es completamente abierta. Y las reacciones en redes no se han hecho esperar.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El capítulo cuenta con algunas secuencias muy impactantes como la esperada Sangre y Queso. Pero hay una que ha hecho enfadar a los fans más que el asesinato del hijo de Aegon y Helaena. Y ha sido el instante en el que Queso, el cazarratas, le propina una patada a su perrito. Un acto que ha enfurecido a los espectadores.

"En el próximo capítulo de la Casa del Dragón, deben quemar vivo al desgraciado que pateó a perrito", clama un usuario de X (Twitter). "No puedes patear a un perro y esperar salir vivo, compañero... No hoy en día no en una serie de televisión", expone otro.

En el próximo capítulo de la Casa del Dragón, deben quemar vivo al desgraciado que pateó a perrito. — Hernán Lameda (@hernan_lameda) June 17, 2024

You can't kick a dog and expect to live mate... Not in a TV show these days 🤦#HouseoftheDragon — Craig (@thefultonizer) June 17, 2024

"Yo tratando de pelear con ese tipo en cuanto le dio una patada al pobre perro", ejemplifica @m_ttt21, acompañando el tuit del vídeo de un hombre saltando violentamente hacia su televisor. "Llamando a PETA", reza el GIF incluido en la publicación de un fan más.

me trying to fight that guy as soon as he kicked the poor dog #HOTD #HouseoftheDragon pic.twitter.com/MkZFqA06Yc — Matt (@m_ttt21) June 17, 2024

Now hold up 😭 wtf the dog do #HouseoftheDragon pic.twitter.com/XYcqKpX5x4 — uncle fish fry (@c_drew_) June 17, 2024

"Me quedan 15 minutos del primer episodio de esta temporada La Casa del Dragón y joder, PETA va a tener un día entretenido con Queso dándole una patada a ese perro", coincide otro. "Yo tranquilamente viendo el nuevo capítulo de La Casa del Dragón. Pegan una patada a un pobre perro:", expone @Noeelia_11 junto al vídeo de un niño gritando.

I got 15 minutes left in the first episode of this seasons #HouseoftheDragon and holy shit PETA is gonna have a fucking field day with Cheese kicking that dog. — ant (@Moon31624) June 17, 2024

yo tranquilamente viendo el nuevo capítulo de la casa del dragón

(pegan una patada a un pobre perro) pic.twitter.com/IUjo3fzoUN — Noelia 🇪🇸 (@Noeelia_11) June 17, 2024

"Vale, ¿cómo puedo pedir la cabeza del hombre que dio una patada al perro?", cuestiona, dolido, otro usuario. "Yo viendo cómo matan gente en la serie: ‘Oh, eso es triste’. Yo viendo cómo patean al perro:", se une @kathleen_hanley incluyendo el vídeo de un comentarista deportivo levantándose y destrozando todo lo que se encontraba en su mesa de trabajo.

Okay so now how do I ask for the head of the mf who kicked the dog? #HouseoftheDragon — 🐏 (@UhIDKYuma) June 17, 2024

me watching people get killed on the show: “oh that’s sad”



me watching the dog get kicked:#HouseOfTheDragon #HOTD pic.twitter.com/FZXWRw4sh8 — kathleen (@kathleen_hanley) June 17, 2024

"La Casa del Dragón inició fuerte en su nuevo capítulo y terminó trágico. Yo solo voy a decir que me dolió la patada al perrito. Ojalá enseñen un detrás de cámaras para saber que está bien o no voy a dormir tranquilo", pide otro seguidor de la serie del universo de Juego de Tronos.

La casa del dragón inició fuerte en su nuevo capítulo y terminó trágico. Yo solo voy a decir que me dolió la patada al perrito. Ojalá enseñen un detrás de cámaras para saber que está bien o no voy a dormir tranquilo. — Loving my (b)oy. 🤍 (@aequoreales) June 17, 2024

En definitiva, este gesto de Queso -probablemente incluido en el capítulo para hacerle aún más detestable- no ha pasado desapercibido entre los espectadores de La Casa del Dragón. Para descubrir si los actos del sanguinario asesino tendrán consecuencias hay que esperar al siguiente capítulo de la serie, que se estrena en Max el lunes 24 de junio en España, la noche del domingo 23 en América Latina.