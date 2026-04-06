Familiares de Chuck Norris denuncian vídeos generados por IA sobre su muerte y funeral - CONTACTO

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Chuck Norris, leyenda del cine de acción y de las artes marciales, falleció el 19 de marzo a los 86 años. La familia del actor de El furor del dragón o Walker, Texas Ranger ha denunciado el contenido generado por inteligencia artificial que se ha difundido en redes sociales desde la muerte de Norris y ha subrayado que no se dé credibilidad a piezas que "son completamente falsas".

"Somos conscientes de que, desde el fallecimiento de Chuck, han estado circulando por internet varios vídeos y publicaciones generados con IA que contienen información falsa y engañosa sobre las circunstancias de su muerte, su historial médico y quiénes estaban presentes", señalan los allegados de Norris.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales oficiales del artista, aseguran que "estas afirmaciones son completamente falsas, entre ellas supuestos inventados sobre problemas médicos del pasado y relatos falsos en torno a las relaciones familiares".

En la parte final del comunicado, el entorno de Norris pide cautela ante la proliferación de este tipo de montajes y señala que cualquier información respecto al fallecimiento llegará únicamente a través de su círculo cercano. "Os pedimos amablemente que no creéis ni compartáis ninguna información a menos que proceda directamente de la familia Norris o de un representante oficial de la familia", concluye el escrito.

Aunque la familia Norris no ha detallado qué publicaciones concretas motivaron su reacción, en los días posteriores a la muerte del actor se viralizaron varias imágenes generadas artificialmente que pretendían mostrar su supuesto funeral. Entre ellas, destaca un vídeo falso en el que aparecían Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Bruce Willis y Mel Gibson reunidos frente al ataúd.

DE MAESTRO DE LAS ARTES MARCIALES A LEYENDA DEL CINE DE ACCIÓN

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, la carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea, donde comenzó a formarse en artes marciales. Cuando regresó a su país, abrió su propia academia y se proclamó campeón mundial de kárate de peso medio, hazaña decisiva para que Bruce Lee reparara en él y lo fichara para el reparto de El furor del dragón.

Aunque su incursión en el cine se produjo a finales de los sesenta, su gran punto de inflexión llegó en 1972 con El furor del dragón, donde Norris interpretó al rival del protagonista en el ya legendario combate del Coliseo. Aquel papel dio visibilidad internacional a Norris y marcó el inicio de una carrera que fue creciendo de manera progresiva durante el resto de la década. En esos años empezó a asentarse como protagonista de cintas de acción hasta convertirse en una presencia habitual del género con títulos como Los valientes visten de negro (1978) y Fuerza 7 (1979).

La década de los ochenta fue la de su consagración definitiva. Norris encadenó entonces algunos de los proyectos más representativos de su filmografía, entre ellos Furia silenciosa (1982), McQuade, lobo solitario (1983), Desaparecido en combate (1984), Invasión USA (1985) y Delta Force (1986). En ese periodo consolidó la imagen del héroe contundente, sobrio y de fuerte código moral, una clase de personaje que terminó definiendo su lugar dentro del imaginario popular del cine estadounidense.

En los noventa, Norris encontró una segunda gran vida en televisión con Walker Texas Ranger. Entre 1993 y 2001, la serie emitió 196 episodios a lo largo de nueve temporadas que terminaron por convertirlo en un icono de la cultura popular. Dio vida a Cordell Walker, un ranger texano que reunía buena parte de los rasgos que habían definido sus personajes cinematográficos: disciplina, sentido de la justicia y habilidades de combate.

Después de esa etapa, su presencia en pantalla fue más esporádica, aunque siguió vinculado al género que le había hecho célebre. Entre sus apariciones posteriores destaca Los mercenarios 2, donde su participación funcionó también como guiño a su condición de leyenda del cine de acción. Entre sus próximos trabajos figura Zombie Plane, comedia de acción que llegará en 2026.