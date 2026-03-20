Muere Chuck Norris: 10 hitos REALES del hombre que inventó su propio arte marcial que (quizá) no sabías

Archivo - Adiós a Chuck Norris: 10 datos REALES del icono del cine de acción que (quizá) no sabías - ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Chuck Norris, estrella del cine de acción gracias a títulos tan populares como Desaparecido en combate, El furor del dragón o la serie Walker Texas Ranger, ha fallecido a los 86 años. El actor fue hospitalizado de urgencia en Hawái este jueves y, tan solo unas horas después, su familia confirmó su muerte.

Icono absoluto durante décadas del cine de acción y, en los últimos años, uno de los reyes de los memes y pariodias virales que pueblan la red -solo las comparaciones 'made in Chiquito de la Calzada' pueden rivalizar con la popularidad que hace un par de lustros alcanzaron los chistes acerca su fuerza, arrojo y vigor sobrehumanos- Norris atesoró en su trayectoria no pocos logros notables... y algunos de ellos realmente curiosos.

A continuación repasamos 10 datos (reales) que quizás no sabías acerca del mítico Chuck Norris.

HÉROE POR EXCELENCIA

Con más de 40 años de trayectoria en el mundo del cine y la televisión, Chuck Norris sólo ha encarnado una vez el papel de villano. Y fue precisamente en la película que inicio su leyenda, el filme de artes marciales El furor del dragón, donde interpretó a la némesis de su ídolo y amigo Bruce Lee. Su aparición en la cinta escrita y dirigida en 1972 por el propio Bruce Lee, fue sus primer gran papel de Norris, el cual le catapultó a la fama de manera definitiva.

AMIGO DEL GRAN MAESTRO

Y pese a ser enemigos en el celuloide, Bruce Lee y Chuck Norris eran grandes amigos. Norris fue uno de los encargados de transportar el féretro de Bruce Lee junto a su también amigo Steve McQueen. Ambos rindieron un sentido homenaje en el funeral del gran maestro de Jeet Kune Doo.

SU NOMBRE REAL NO ES CHUCK

Aunque en su partida de nacimiento aparece como Carlos Ray Norris Jr., esto se debe a que su padre decidió cambiar su apellido de Draak a Norris poco antes del nacimiento de Chuck. Así, técnicamente, el nombre real del actor es Carlos Ray Draak Jr.

CON D DE DESCENDENCIA

Al actor le encantaba la letra D como inicial de nombre. A excepción de su hijo Erik, el resto de su descendencia tienen ésta letra como incial en sus nombres: Dina, Dakota y Danilee. Curiosamente, no fue el actor quien nombró a Dina (fruto de una relación extramatrimonial), a la que no llegó a conocer hasta los 26 años.

SIN MIEDO A LA PARODIA

Norris ha confesado en varias ocasiones que le hacen gracia la infinidad de chistes relacionados con su nombre. En la página web de los chistes de Chuck Norris incluso existía una sección en la que el actor elige sus chistes favoritos. Norris ha leído los chistes en varios programas de televisión, y ha protagonizado varios comerciales.

TIENE SU PROPIA MARCA DE VAQUEROS

Chuck norris tiene su propia marca de jeans especiales para artes marciales. Se definen como unos vaqueros super duros que conservan la flexibilidad suficiente para patear a todos los enemigos que sea necesario.

CARRERA MILITAR

Chuck Norris comenzó su carrera como policía del aire en la USAF. Su pasión por las artes marciales comenzó cuando se encontraba sirviendo en Corea, donde aprendió que se denominan artes porque consisten en algo más que dar golpes a diestro y siniestro. El actor también ha sido nombrado miembro de honor de la Marina, y de los Texas Ranger.

Votante republicano declarado, a nivel político Norris ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a Donald Trump y algunas de sus políticas más radicales. Hasta tal punto se le identifica con el actual inquilino de la Casa Blanca, que el actor tuvo que salir públicamente a desmentir que participara en el Asalto al Capitolio de Estados Unidos de 2021.

NO PIERDE DESDE HACE MEDIO SIGLO

Chuck Norris fue el primer occidental en conseguir el octavo dan del cinturón negro en taekwondo (el grado de Maestro Senior) Además, el actor también es cinturón negro en Judo, Ju-Jitsu brasileño y Tang Soo Do. Norris no ha perdido una pelea desde 1968, teniendo un registro de 168 victorias frente a 10 derrotas en el total de su carrera.

INVENTÓ UN ARTE MARCIAL PROPIO

Tras conseguir seis títulos como campeón de Karate en su carrera profesional como luchador, Chuck Norris se cansó de este arte marcial y decidió crear su propio estilo, llamado Chun Kuk Do. Siguiendo la estela de su ídolo Bruce Lee (inventor del Jeet Kune Do), Norris combinó los golpes del Tang Soo Do con el resto de estilos conocidos por el actor, así como su propia filosofía de vida. Chun Kuk Do significa 'camino universal'.

CAMPEÓN DE KARATE

Antes de inventar su propio estilo de lucha, Chuck Norris ya era campeón de karate, e incluso fue nombrado 'Luchador del Año' por la revista Black Belt Magazine. Esto le llevó a montar su propia escuela de karate, donde entrenó, entre otros, Chad McQueen, el hijo de Steve McQueen.