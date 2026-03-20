Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años - CONTACTO

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Chuck Norris, maestro de artes marciales y estrella del cine de acción durante varias décadas, ha fallecido a los 86 años. Así lo ha confirmado la familia del actor estadounidense en un comunicado en el que no ha revelado las causas de su muerte.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz", señala un comunicado publicado en la página oficial de facebook del actor

"Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", continúa el comunciado.

"Vivió su vida con fe, determinación y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas", concluye el texto.

CHUCK NORRIS: DE MAESTRO DE LAS ARTES MARCIALES A LEYENDA DEL CINE

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, la carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea, donde comenzó a formarse en artes marciales. Cuando regresó a su país, abrió su propia academia y se proclamó campeón mundial de kárate de peso medio, hazaña decisiva para que Bruce Lee reparara en él y lo fichara para el reparto de El furor del dragón.

Aunque su incursión en el cine se produjo a finales de los sesenta, su gran punto de inflexión llegó en aquella cinta de 1972 donde Norris interpretó al rival del protagonista encarnado por Bruce Lee en el ya legendario combate del Coliseo. Aquel papel en El furor del dragón dio visibilidad internacional a Norris y marcó el inicio de una carrera que fue creciendo de manera progresiva durante el resto de la década. En esos años empezó a asentarse como protagonista de cintas de acción hasta convertirse en una presencia habitual del género con títulos como Los valientes visten de negro (1978) y Fuerza 7 (1979).

La década de los ochenta fue la de su consagración definitiva. Norris encadenó entonces algunos de los proyectos más representativos de su filmografía, entre ellos Furia silenciosa (1982), McQuade, lobo solitario (1983), Desaparecido en combate (1984), Invasión USA (1985) y Delta Force (1986). En ese periodo consolidó la imagen del héroe contundente, sobrio, hipermilitarizado y de inquebrantable código, una clase de personaje que terminó definiendo su lugar dentro del imaginario popular del cine estadounidense.

En los noventa, Norris encontró una segunda gran vida en televisión con Walker Texas Ranger. Entre 1993 y 2001, la serie emitió 196 episodios a lo largo de nueve temporadas que terminaron por convertirlo en un icono de la cultura popular. Dio vida a Cordell Walker, un ranger texano que reunía buena parte de los rasgos que habían definido sus personajes cinematográficos: disciplina, sentido de la justicia y habilidades de combate.

Después de esa etapa, su presencia en pantalla fue más esporádica, aunque siguió vinculado al género que le había hecho célebre. Entre sus apariciones posteriores destaca Los mercenarios 2, donde su participación funcionó también como guiño a su condición de leyenda del cine de acción. Entre sus próximos trabajos figura Zombie Plane, comedia de acción que llegará en 2026.