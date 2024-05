Fallout: Walton Goggins adelanta el futuro de Ghoul en la temporada 2

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de su primera entrega, Amazon Prime Video renovó oficialmente Fallout por una segunda temporada. Walton Goggins interpreta a Ghoul en la ficción, y en una reciente entrevista ha revelado algunos detalles sobre el futuro del protagonista.

Al final de la temporada 1 de Fallout, Lucy se une a Ghoul para perseguir a Hank y reclamar su venganza. "En las conversaciones que hemos tenido, sabíamos que, si tuviéramos una segunda temporada, la primera realmente revelaría muy poco", contó el actor en el podcast Happy Sad Confused.

"En realidad, exploraron muy poco, a pesar de que parece mucho, porque el juego en sí dura cientos, miles de horas, pero en esta versión ficticia de una historia de Fallout que encaja en el canon de Fallout, en esta historia que estamos contando, quedan muchas preguntas sin respuesta", agregó.

Respecto a su personaje, Goggins afirmó que los guionistas "tienen una idea de adónde quieren ir y me han pedido mi opinión". "Saben exactamente lo que están haciendo. Así que sí, creo que tienen esta segunda parte del viaje realmente superior. Para mí, todo se reduce a la especificidad. Quiero decir, hay algo que sucederá al día siguiente, o dos días después, o cuando decidan retomar esta historia. No lo he leído después del final", dijo.

Después de que Lucy y Ghoul pasaran gran parte de la temporada 1 como enemigos, la temporada 2 podría ver a la pareja desarrollar una dinámica más colaborativa. Aunque es de esperar que haya desacuerdos entre ambos, Lucy toma una clara decisión de unirse a quien fue su captor. Cada personaje podría cambiar al otro en esta nueva unión, con Lucy quizás volviéndose un poco más despiadada y Ghoul recuperando algo de humanidad.

"Hay humor y hay camaradería, y hay antagonismo entre estos posibles escenarios que me gustaría ver desarrollados. Porque tenemos que ganarnos cada momento emocional que tenemos. Al igual que el humor, todo es situacional. Creo que ven un futuro lejano", añadió sobre el futuro de la ficción.