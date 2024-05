¿Existen los aliens en Fallout?

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Fallout, que ya ha renovado por una segunda entrega, se ha convertido en todo un fenómeno siendo la segunda serie mas vista de la historia de Prime Video. Sin embargo, dado que ninguno de los alienígenas que aparecen en los videojuegos están presentes en la ficción y son legión quienes ansían saber si realmente existen en el universo televisivo de Prime Video.

Muchos de los pintorescos personajes que se han dejado ver por la serie son parte de especies o grupos que existen ya en los videojuegos. Es el caso de Cooper Howard, el Necrófago (The Ghoul) encarnado por Walton Goggins, la moradora Lucy, a quien interpreta Ella Purnell y Maximus, el soldado interpretado por Aaron Morten, que sirve en la facción de la Hermandad del Acero.

Ellos han sido los absolutos protagonistas de Fallout en su primera temporada. Pero lo cierto es, que este universo es todavía más descomunal e inabarcable en los videojuegos desarrollados por Bethesda Softworks.

Ya antes de su estreno en la plataforma de streaming se dio a conocer que la serie formaría parte del canon oficial de la saga. Pero la adaptación de Prime Video, convertida ya en la segunda más vista de la plataforma, todavía no ha mostrado a la ingente cantidad de especies alienígenas que pueblan cada uno de los juegos de Fallout.

Como muchos recordarán, en su primera entrega los usuarios se toparon con un OVNI que había sufrido un aterrizaje forzoso. En la segunda podían emplear un devastador arma alienígena, y la tercera incluía varias misiones secundarias centradas en invasiones extraterrestres.

Por su parte, los Zetan son, de entre todas, la raza alienígena que más veces han aparecido en las diferentes entregas de la saga. Es decir, que, de un modo u otro, sus tramas se han visto influenciadas, directa o indirectamente, por cada una de estas especies, estuviesen o no presentes en el videojuego.

Esto mismo podría suceder en la serie de Fallout. El hecho de que todavía no se hayan dejado ver, no significa que no puedan hacerlo en su segunda temporada e incluso, que tengan un gran peso en su trama sin necesidad de estar presentes en ella.

La opción más viable para que esto ocurra sería que apareciesen interpretados por actores de carne y hueso. Aunque, resulta más probable que los nuevos episodios de Fallout incluyan guiños a muchas de estas variopintas razas alienígena como parte de las nuevas tramas de sus protagonistas: Lucy, Máximus y el Necrófago, sin embargo, por ahora, toca espera para descubrirlo.