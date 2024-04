MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Fallout, la adaptación de la icónica saga de videojuegos apocalípticos, ya está disponible en Amazon Prime Video. Uno de sus protagonistas más carismáticos es Cooper Howard, el Necrógafo (The Ghoul), encarnado por Walton Goggins. Un personaje muy llamativo debido a su aspecto cadavérico y cuya caracterización supuso horas de trabajo de maquillaje.

El rostro desfigurado del Necrófago de Fallout no fue tarea fácil, ni para el maquillador, Jake Garber, que empleó cinco horas en las primeras transformaciones, ni para el propio Goggins. En un panel de la Deadline Television Contenders el actor definió el proceso como "extremadamente angustioso" al principio.

"No podía cerrar los ojos. Tenía que sentarme en un lugar todo el tiempo. Así que me ponía un western y me ponía a investigar", confesaba el intérprete a The Wrap. Y es que, para meterse en la piel del cazarrecompensas necrófago, Goggins vio numerosas películas del oeste.

El actor bromea en declaraciones al medio estadounidense con la rapidez que cogió Garber al maquillarle: "Le dije: 'Tío, tienes que tomarte un poco más de tiempo' porque algunas de estas películas que estábamos viendo duraban como dos horas y media".

"Jake se dejó la piel. Cuando empezamos este proceso tomó 5 horas. Jake lo redujo a 1:45-2:15 dependiendo de la película que estuviéramos viendo (creo que esta era The Wild Bunch) Todos los días lidiaba con mi ansiedad. Todos los días era mi amigo. Sólo quería darte las gracias", escribe Goggins en sus redes sociales, junto a un vídeo que muestra el proceso de transformación.

Junto a Goggins, protagonizan la ficción Ella Purnell y Aaron Moten. Los ocho episodios de la primera temporada de Fallout ya están disponibles en Prime Video y aunque la compañía todavía no ha dado luz verde a una segunda entrega, los responsables ya han asegurado que tienen ideas para continuar con el proyecto.