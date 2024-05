La imagen final de Fallout adelanta la llegada de un mítico personaje

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video ya ha renovado oficialmente Fallout por una segunda temporada. La entrega probablemente llevará a Lucy y El Necrófago (The Ghoul) a New Vegas, lo que prepara el terreno para la aparición de uno de los personajes más icónicos de los juegos.

El final de la temporada 1 de Fallout mostró a Hank MacLean dirigiéndose a New Vegas. En los juegos de Fallout, New Vegas es una ubicación muy importante debido tanto a su función como puerta de entrada entre el este y el oeste de los Estados Unidos como al hecho de que resultó relativamente ilesa durante la Gran Guerra.

Es probable que New Vegas sea tan importante para la temporada 2 de Fallout como lo fue para los juegos y abre toda una serie de nuevas posibilidades para la historia. Una de esas posibilidades involucra la presencia de El Mensajero.

La serie tendrá que explicar lo que sucedió después de los eventos del juego simplemente por estar ambientada en New Vegas, y Mensajero 6 presenta la manera perfecta de abordar el tema. El Mensajero probablemente sobrevivió a la destrucción de New Vegas debido a su gran habilidad, ya que es considerado un guerrero y superviviente legendario, por lo que ni siquiera la destrucción de New Vegas sería suficiente para acabar con él.

La supervivencia de El Mensajero significaría que podría aparecer en la temporada 2 de Fallout, pero también hay varios obstáculos para que aparezca.

No existe una versión canónica oficial del personaje. Fallout: New Vegas es un juego de rol, lo que significa que los jugadores pueden crear su propio personaje, hasta la apariencia, decidir lo que hace y dice, y básicamente formar su propia versión personalizada de Mensajero 6. Debido a eso, hay muchas versiones diferentes, algo que complicaría su adaptación a la serie.

Para muchos jugadores, la personalización que ofrece New Vegas con El Mensajero es una parte importante del atractivo del juego. La creación de su propia versión permitió a los jugadores sumergirse más en el mundo de Fallout, lo que hizo que el juego y su historia fueran más convincentes. Si Fallout muestra demasiado al personaje, tanto como su apariencia y comportamiento, crearía una versión canónica y socavaría una de las partes favoritas de muchos jugadores de New Vegas. No hay forma de transferir ese nivel de personalización a una serie de televisión, por lo que Fallout tendrá que pensar una buena estrategia para incluirlo en la trama.

Si Fallout incluye un cameo de El Mensajero, tendrá que manejarlo bien para evitar canonizar alguna versión en particular y arruinar una parte tan querida de los juegos. La mejor manera de que la serie incluya a Mensajero 6 es confiar en las pocas partes canónicas de su personaje y mantenerlo como una figura misteriosa. Hay algunas formas en que la ficción podría lograr eso, desde ocultar la apariencia de El Mensajero detrás de un casco hasta hacer que permanezca en silencio en su cameo.

También hay varias posibilidades para el papel de El Mensajero en la temporada 2 de Fallout. Podría tener un pequeño cameo, como aparecer para ayudar a Lucy y The Ghoul en un momento de necesidad. Si bien esa es la forma más probable y factible de presentar a Mensajero 6, también podría volverse mucho más importante. La temporada 2 de Fallout probablemente profundizará en cómo se destruyó New Vegas, y El Mensajero sería de gran ayuda para encontrar a los culpables.