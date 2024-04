El creador de Fallout zanja el debate sobre los cambios en el canon

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Fallout ha sido un éxito tan grande en Amazon Prime Video que la plataforma renovó el proyecto por una segunda temporada tan solo una semana después de su estreno. Sin embargo, a pesar de la aclamación popular, algunos fans de los videojuegos se han quejado por ciertas incoherencias de la serie con respecto al material de partida en lo que a cronología se refiere.

Por ejemplo, en la versión de Fallout de Prime Video se muestra la destrucción de la ciudad de Shady Sands en el año 2277. Esto es cuatro años antes de que tenga lugar el videojuego Fallout: New Vegas. Sin embargo, en dicho juego se hablaba de esa ciudad y no se mencionaba en ningún momento que estuviera destruida. Por este tipo de debates, el creador original de los juegos, Tim Cain, ha querido posicionarse.

En un vídeo subido a su canal de YouTube, el creativo ha alabado a Prime Video por su adaptación. "Todo parece Fallout. Se siente como Fallout", asegura. "Eso es difícil de hacer, creedme. Sé lo difícil que es hacerlo. Es fácil escribir cosas post-apocalípticas que no encajan en el molde de Fallout. Y habría sido muy fácil para ellos volverse demasiado tontos accidentalmente, hacer cosas que 'no son parte de Fallout'. Pero no lo hicieron", agradece.

A continuación, pasa al gran punto de conflicto sobre las incoherencias narrativas con respecto al resto de la franquicia. "Permitidme recordaros que los cambios en el lore son inevitables en las grandes IPs", defiende. De hecho, Cain pone como ejemplo las sagas de Marvel y Star Wars, donde ciertos aspectos se van reescribiendo con los años.

"Hablemos sobre que Shady Sands fue bombardeada con armas nucleares porque veo a mucha gente hablando de eso. Sé que la gente se queja de que no coinciden las fechas. Bueno, ¡tenéis razón! ¡Quizás no coincidan! Quizás lo que se les enseñó a los niños era incorrecto. Quizás estaban mintiendo a los niños", sugiere entonces, dejando caer un posible revisionismo histórico dentro del universo de Fallout por parte de los habitantes de la República de Nueva California.

"Se les mentía a los niños del Refugio 33 sobre otras cosas, ¿por qué no mentirles sobre eso? ¿O tal vez se equivocaron, pero no lo saben? Son solo unos años en cualquier caso", sentencia Cain, zanjando el debate y dejando claro que lo que ocurre en la serie de Fallout es totalmente canon.