Fallout 2x08 sacude al Ghoul: El giro sobre la mujer y la hija de Cooper que prepara la temporada 3
MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -
Fallout ha cerrado su segunda temporada con un giro decisivo para Cooper Howard, el Ghoul interpretado por Walton Goggins. Con el octavo episodio ya disponible en Prime Video, la adaptación televisiva de la popular saga de videojuegos ha puesto el foco en lo que define al personaje: la búsqueda de su familia que lo empuja a cruzar el Yermo sin descanso.
((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))
Tras dos siglos recorriendo el Yermo con la esperanza de hallar a su esposa Barb y a su hija Janey, Cooper por fin cree estar a un paso de ellas cuando llega a una instalación vinculada a Vault-Tec. Está convencido de que allí se encuentran las cámaras criogénicas donde su familia habría permanecido congelada, pero el hallazgo resulta demoledor: las cápsulas están vacías.
No obstante, todavía queda esperanza para el Ghoul. La escena, lejos de cerrar la trama de la familia de Cooper, la redirige con una pista que funciona como prueba de vida y próximo destino. Se trata de una postal de Colorado escondida en el compartimento de Barb con un mensaje manuscrito ("Colorado fue una buena idea") que remite a una conversación previa a la guerra en la que el matrimonio barajaba huir allí.
La existencia de la postal parece indicar que Barb y Janey habrían sido descongeladas en algún momento de los últimos 200 años y dejado atrás la carta como rastro deliberado. No obstante, la situación actual de ambas depende por completo de en qué punto de esos dos siglos fueron descongeladas. Si despertaron hace décadas, podrían haber envejecido hasta morir o cambiado de localización, mientras que si lo hicieron recientemente la incertidumbre se desplaza a si han logrado sobrevivir en el Yermo el tiempo suficiente.
Dentro del canon de Fallout, la franquicia no ha ambientado ningunos de sus juegos en Colorado, pero sí aparece mediante menciones, trasfondo de facciones y personajes. De esta forma, llevar la acción de la serie a ese estado supone presentar un territorio prácticamente nuevo para la saga. Prime Video ha renovado Fallout por una tercera temporada, aunque por el momento se desconoce la ventana de estreno. Diversas informaciones sitúan el inicio del rodaje en mayo de 2026, si bien se trata de información sujeta a cambios hasta que exista confirmación oficial por parte de la plataforma o del equipo de la serie.