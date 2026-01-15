La traición del final de Fallout 2x05, explicada: ¿Ha muerto ((SPOILER))? - PRIME VIDEO

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Prime Video el quinto episodio de la segunda temporada de Fallout, la adaptación televisiva de la saga homónima de videojuegos. Titulado El Wrangler, el 2x05 de la serie desemboca en un cierre que deja en el aire el destino de uno de los personajes más importantes del relato y, con ello, el rumbo de la propia ficción.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Lucy y el Ghoul alcanzan por fin New Vegas y comienzan con la búsqueda de Hank, al tiempo que el episodio presenta el Virus de Evolución Forzada. El capítulo apunta que este elemento está ligado a la razón por la que el Ghoul quiere llegar a la ciudad, lo que sugiere que podría convertirse en una pieza clave si más adelante se revela que Hank, Robert House o la propia New Vegas tienen acceso a aspectos relacionados con el VEF.

En el tramo final de El Wrangler, el personaje de Walton Goggins confiesa al de Ella Purnell que la llevó a New Vegas con el propósito de utilizarla como baza para negociar con Hank. Lucy ve esto como una gran traición, así que, con un servopuño, golpea al Ghoul y lo lanza por una ventana, enfrentamiento tras el que este acaba atravesado por un poste. Empalado, la imagen sugiere una lesión incompatible con la supervivencia para cualquiera pero es que Ghoul no es cualquiera.

La propia serie deja pistas suficientes para pensar que el Ghoul no está muerto. Su capacidad de regeneración se perfila como una ventaja excepcional dentro del yermo, es decir, que por grave que sea el agujero en su torso podría terminar recuperándose. Incluso a tiempo para el siguiente capítulo.

Para descubrirlo tal vez haya que esperar al 2x06 de Fallout, antepenúltimo episodio de la temporada, que llegará a Prime Video el 21 de enero. Las dos entregas restantes se estrenarán en la plataforma el 28 de enero y el 4 de febrero, respectivamente.