Falcon y el Soldado de Invierno reescribe el origen del nuevo Capitán América, John Walker

Uno de los personajes que más expectación ha provocado desde el inicio de 'Falcon y el Soldado de Invierno' ha sido el nuevo Capitán América. El personaje interpretado por Wyatt Russell aparecía al final del primer episodio y ha sido el segundo capítulo el que ha relatado cuáles son los orígenes del nuevo poseedor del escudo de Steve Rogers. ¿Será como en los cómics?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La respuesta rápida es no y, al menos de momento, todo apunta a que los orígenes de John Walker en la serie del Universo Cinematográfico Marvel van a ser sensiblemente distintos.

El segundo episodio comienza explicando quién es el relevo de Steve Rogers como el Capitán América, en una presentación que, además, incluye una nueva versión de 'The Star Spangled Man', la canción que sonaba en 'Capitán América: El primer vengador' con la que se presentaba al superhéroe ante las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

La ceremonia de presentación se lleva a cabo en el campo de fútbol del antiguo instituto en el que estudió Walker. Antes de que sea entrevistado por los medios, se revela que ha sido condecorado con la Medalla de Honor en tres ocasiones, además de tener sobrada experiencia en la lucha contra el terrorismo como soldado de las fuerzas especiales.

No obstante, lo más sorprendente de la carta de presentación del nuevo Capi es que Walker no tiene las mismas habilidades de Steve Rogers. Dicho de otra forma, es un ser humano normal y corriente. Con lo cual, no ha vivido un proceso de ensayo experimental con el suero del supersoldado, a diferencia del personaje de Chris Evans... y también a diferencia de lo que ocurría en los cómics, donde Walker (también conocido como U.S. Agent o Superpatriota, sí contaba con poderes similares a los del antiguo Capitán América)

Esa 'desventaja' no le impide utilizar con espléndida habilidad el escudo del Capitán América cuando le toca enfrentarse a los Sin Bandera, los cuales sí han tomado dicho suero. Su falta de poderes sobrehumanos tampoco le impide hacer frente a Sam Wilson y Bucky Barnes, cuando les advierte y les pide que se mantengan al margen su camino en el final del episodio, justo después de que ambos superhéroes rechazasen la idea de formar equipo con él.

Este cambio en la historia de origen del personaje plantea más preguntas sobre lo que significará la presencia de Paul Walker como el Capitán América y de si se convertirá, finalmente, en U.S. Agent. Habrá que esperar al tercer episodio, que se emitirá el 2 de abril en Disney+, para conocer más a fondo a este tercero en discordia.