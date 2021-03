Filtración de Falcon y el Soldado de Invierno revela el nuevo traje de Capitán América de Sam Wilson

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Una de las mayores incógnitas de Falcon y el Soldado de Invierno tiene que ver con Capitán América y su sucesor. Y es que, aunque el Gobierno estadounidense tiene a otro hombre para asumir el legado de Steve Rogers, todo apunta a que Sam Wilson asumirá el rol del superhéroe en algún punto de la serie de Disney+. Ahora, gracias al merchandising de la serie, los fans han descubierto cómo será su traje.

El primer episodio de la serie relató las historias por separado de Bucky y Sam. El capítulo también se adentra en la vida de Sam Wilson y su relación con su hermana después de que entregue el escudo de Capitán América al Gobierno de Estados Unidos. El episodio concluye con la presentación de un nuevo Capitán América, ofreciendo a los fans un primer vistazo al John Walker de Wyatt Russell.

Sin embargo, parece que Sam podría recuperar el escudo en algún punto, a juzgar por el merchandising de la ficción. Merchandising visto en la tienda online china TMall y que muestra una figura de acción de Sam Wilson con una traje híbrida entre su atuendo de Falcon y el de Capitán América. Además, el protagonista porta también el mítico escudo.

the falcon and the winter soldier SPOILERS ////

sam wilson with captain america suit! pic.twitter.com/D1kh8cA7oe