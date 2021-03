Falcon y el Soldado de Invierno luchan por ser el nuevo Capitán América en el nuevo spot de la serie de Disney+

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Tras el final de 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)', los fans de Marvel esperan con muchas granas su siguiente serie, 'Falcon y el Soldado de Invierno', que llega a Disney+ el viernes 19 de marzo. Un nuevo spot que muestra que el dúo seguirá llevándose tan mal como en las anteriores películas de la saga, llegándose a disputar cuál de ellos debería ser el sucesor de Steve Rogers como Capitán América.

Siguiendo los pasos de 'WandaVision', 'Falcon y el Soldado de Invierno' se ambienta tras lo sucedido en 'Vengadores: Endgame'. Aunque el Capi le diese a Sam Wilson oficialmente su escudo, puede verse que el título estará disputado.

Y es que pues ambos, en el último spot, se postulan como sucesores. "Puedo volar", le increpa Falcon a Bucky Barnes. "Yo tengo un brazo de vibranium", le replica el Soldado de Invierno.

“I got a Vibranium arm”



New TV Spot has been released for #TheFalconandTheWinterSoldier pic.twitter.com/zvYQo5LcPB