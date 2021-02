¿Falcon y el Soldado de Invierno mostrará el funeral de Capitán América?

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

El legado de Capitán América será uno de los ejes fundamentales de la trama de Falcon y el Soldado de Invierno. El tramo final de Vengadores: Endgame reveló que Steve Rogers decidió quedarse en el pasado para vivir su romance con Peggy Carter. Regresó, ya anciano, para entregar su escudo a su amigo Sam Wilson y, a juzgar por las últimas imágenes de la serie, es muy posible que el personaje de Chris Evans haya muerto.

Disney ha publicado nuevas imágenes de Falcon y el Soldado de Invierno, y en una de ellas aparece Sam Wilson portando el icónico escudo de vibranium frente a una cama vacía. Su gesto serio implica una gran pérdida, y juntando eso con una secuencia del tráiler en la que aparecía frente a un gran cartel de Rogers, todo parece indicar que efectivamente, Capitán América ha muerto.

Esto a su vez parece encajar con los rumores que apuntaban a un regreso de Chris Evans como Steve Rogers al menos una última vez, así como la confirmación por parte de Don Cheadle (Máquina de Guerra) de su presencia en Falcon y el Soldado de Invierno. Todo indica que habrá una pequeña reunión de Vengadores en la serie, y la muerte del Capitán América parece el motivo más probable para ello.

Por otro lado, no hay que olvidar que la Falcon y el Soldado de Invierno presentará a un nuevo superhéroe, conocido como U.S. Agent, que es el sustituto elegido por el gobierno para ser el nuevo icono de Estados Unidos, algo que Steve Rogers jamás habría permitido en vida.

Y por si esto fuera poco, el Barón Zemo también regresa, más vengativo y peligroso que nunca, como demuestra el nuevo adelanto.

