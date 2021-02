Falcon y Soldado de Invierno: Filtrados los trajes de Barón Zemo y U.S. Agent en la serie de Disney+

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de Bruja Escarlata y Visión, el Universo Marvel continuará su expansión televisiva con Falcon y El Soldado de Invierno, con estreno previsto en Disney+ en marzo, que traerá de vuelta a los dos amigos del Capitán América... y también a algunos peligrosos enemigos, como el Barón Zemo (personaje interpretado por Daniel Brühl) o John Walker, más conocido como U.S. Agent.

La aplicación del videojuego Topps Marvel Collect! Ha revelado cómo serán las cartas de los personajes de Falcon y el Soldado de Invierno. Y eso incluye a los dos antagonistas, que por primera vez muestran su traje al completo, así como al dueto de Vengadores, que también han modificado su apariencia para su propia serie.

Tal y como muestran las cartas, Zemo ha adoptado un atuendo más similar al de los cómics que el que lució en Civil War, con pasamontañas y guantes morado y una larga gabardina marrón. También ha cambiado su nombre, de Helmut Zemo a Barón Zemo, desde su última aparición.

