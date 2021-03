Falcon y el Soldado de Invierno: 8 cosas que debes saber antes de ver la nueva serie de Disney+

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Llega a Disney+ el primero de los 6 episodios que conforman Falcon y el Soldado de Invierno -la segunda serie del Universo Marvel tras el éxito de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)- que se sumerge en la historia de dos de los Vengadores en un mundo sin el Capitán América.

Falcon y el Soldado de Invierno comienza tan solo tres meses después de los eventos de Vengadores: Endgame. Es decir, tras la derrota a Thanos, en un mundo en el que Iron Man ha muerto y el Capitán América tampoco está. Pero también es un mundo que acaba de recuperar a los caídos en la Decimación, cinco años después de de que la mitad de la población mundial se convirtiera en cenizas.

En este contexto, Sam Wilson y Bucky Barnes tendrán que unir fuerzas para hacer frente a un peligroso grupo terrorista emergente, y al regreso del Barón Zemo, quien aún tiene cuentas pendientes con el Soldado de Invierno.

Por si esto fuera poco, el Gobierno de Estados Unidos está buscando un nuevo símbolo de esperanza ahora que Steve Rogers ya no está. Y aunque el Capitán América le dejó su escudo a Falcon, las autoridades no están de acuerdo, e incluso han preparado a un sustituto: el hombre conocido como U.S. Agent.

Esto es todo lo que hay que saber antes de ver de Falcon y el Soldado de Invierno:

¿QUIÉN ES SAM WILSON / FALCON?

Sam Wilson es un antiguo paracaidista de la United Air Force que se convirtió en el mejor amigo del Capitán América cuando regresó de su descongelación, ya en el presente del UCM.

Gracias a un prototipo militar de traje de vuelo con alas -que maneja con soltura y utiliza tanto para ataque como para defensa- Sam se ha convertido por derecho propio en el Vengador conocido como Falcon, además de ser el heredero del escudo del Capi por decisión del propio Steve Rogers.

¿QUIËN ES BUCKY / EL SOLDADO DE INVIERNO?

James Buchanan Barnes, más conocido como Bucky, es el mejor amigo de Capitán América desde los años 40, aunque fue dado por muerto hasta los eventos de El Soldado de Invierno. Tras ser capturado por Hydra, fue dado por muerto durante muchos años, en los que los terroristas le mantuvieron criogenizado.

Cuando volvió, le habían lavado el cerebro para convertirse en una letal máquina de matar a la que utilizaron para misiones concretas, como matar a los padres de Iron Man. Tras varios encontronazos con los Vengadores, y tras sufrir el control del Barón Zemo, Bucky recuperó su libertad y se unió al equipo, siempre apoyando las decisiones de Steve Rogers.

EL BRAZO BIÓNICO DE BUCKY

Al haber estado sometido al programa Soldado de Invierno, Bucky posee unas habilidades sobrehumanas similares a las de Capitán América (super fuerza, resistencia y velocidad), y su brazo izquierdo ha sido sustituido por una prótesis biomecánica que le da mayores reflejos, protección extra y capacidad para desviar disparos y energías.

Su brazo original fue destruido por Iron Man tras revelarse que fue el Soldado de Invierno quien mató a sus padres, durante la Civil War. Más tarde, siendo de nuevo un prófugo, se refugió en Wakanda, donde Shuri hizo todo lo posible para deshacer su lavado de cerebro y le dio un nuevo brazo de vibranium, más resistente y eficaz.

UN MUNDO POST THANOS

Lo primero que hay que recordar es que el UCM viene directamente de la batalla contra Thanos cinco años después de la Decimación. Las personas caídas en el chasquido de Infinity War han vuelto a la vida, y ahora el mundo se encuentra en una profunda confusión tratando de reorganizarse, posiblemente ignorantes a lo que realmente ha sucedido en la última batalla de los Vengadores.

UN MUNDO SIN CAPITÁN AMÉRICA

También es un mundo en el que los grandes héroes, Iron Man y Capitán América, ya no están. Mientras que Tony Stark se sacrificó para vencer a Thanos, Steve Rogers emprendió un viaje para devolver cada Gema del Infinito a su realidad correspondiente.

Cuando completó su misión, decidió quedarse junto a su amada Peggy Carter viviendo una vida tranquila y apacible. Sólo regresó al presente, ya viejo, para entregarle su escudo a Falcon. Su legado, así como sus secretos, serán uno de los puntos fundamentales de la trama de la serie.

LOS ACUERDOS DE SOKOVIA

Retrocediendo un poco en la cronología marvelita, la historia de Falcon y el Soldado de Invierno tendrá mucho que ver con los Acuerdos de Sokovia. No hay que olvidar que antes de la llegada de Thanos, el gobierno aprobó una iniciativa para el registro y control de los superhéroes por parte de la ONU, en la que los dos protagonistas estuvieron en el equipo del Capitán América, y por lo tanto fueron fugitivos.

EL BARÓN ZEMO Y EL SOLDADO DE INVIERNO

Tampoco hay que olvidar que, gran medida, la rebelión del Capitán América fue para proteger a Bucky, quien fue culpado de varios crímenes tras ser utilizado por Zemo -que se valió de palabras clave de Hydra para el control mental del Soldado de Invierno- para poner en contra a Iron Man y al Capitán América.

Siendo ya fugitivo, Bucky pasó un tiempo en Wakanda, donde posiblemente dieron con una solución al control mental implantado en su cerebro. Sin embargo, el regreso del Barón Zemo puede complicar un poco las cosas, sobre todo si ha logrado dar con la clave de Hydra de nuevo.

LOS VENGADORES DESUNIDOS

Por último, hay que tener en cuenta que tras la batalla contra Thanos, la mayoría de Vengadores o han muerto, o están inactivos, o acaban de volver de la Decimación tras cinco años.

Eso quiere decir que cada uno estará ocupado en sus propios asuntos -sólo hay que ver a Wanda en Bruja Escarlata y Visión- y los conflictos que ocurran en Falcon y el Soldado de Invierno serán problema de los dos protagonistas. Porque hay algo más en juego que detener a unos terroristas: la confianza y la fe de la gente en los superhéroes.

Falcon y el Soldado de Invierno estrenará un nuevo capítulo cada viernes en Disney+.