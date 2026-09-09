Explosivo adelanto del 1x05 de Linternas con Hal y John enfrentados y... ¿Los Red Lanterns? - HBO/DC

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Linternas sigue elevando el listón. Después de un cuarto capítulo que ha despejado al fin la incógnita sobre la identidad del Manhunter, un explosivo adelanto del quinto episodio anticipa la inevitable confrontación entre Hal Jordan (Kyle Chandler) y John Stewart (Aaron Pierre), además de incluir una referencia a los Red Lanterns.

"Residentes de Rushville. Esto no es un simulacro", dice una voz por megafonía avisando a los ciudadanos al comienzo del adelanto. Seguidamente, las imágenes muestran a los habitantes del lugar armándose con rifles.

"Lo siento, junior. Pero estoy seguro de que entiendes mi postura", asegura Hal en una escena mientras la sheriff Kerry (Kelly Macdonald) apunta con su arma a Jordan en la carretera. "Estoy furioso y pienso hacer algo al respecto", afirma Stewart a continuación en otra secuencia mientras trata de salir de un coche en llamas.

Instantes después, el avance muestra a John caminando entre una calle llena de escombros con su batería de poder en la mano para enfrentarse a unos hombres armados que se encuentran con Kerry.

¿LLEGAN LOS RED LANTERNS A LA SERIE DE HBO?

A continuación, se produce una escena en la que una gota de sangre cae sobre uno de los ojos de Stewart. Un instante que muchos seguidores del DCU no han tardado en relacionar con los Red Lanterns y su líder, el despreciable Atrocitus.

Esto se debe a que, en los cómics, este cuerpo de villanos intergalácticos, a diferencia de, por ejemplo, Sinestro Corps, no se alimentan del miedo, sino de la ira, y su anillo de color rojo reemplaza la sangre del portador por un plasma rojo y ardiente que actúa como un ácido destructor, permitiéndoles incluso escupir fuego o sangre corrosiva. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.