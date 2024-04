La estrella de Fallout ya protagonizó otra gran serie basada en un videojuego

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

La adaptación de Fallout sigue arrasando en Prime Video. La postapocalíptica serie de Amazon ya se ha coronado como una de las mejores producciones basadas en videojuegos no solo de los últimos años, sino de la historia. Y, curiosamente, una de sus protagonistas ya estuvo implicada en otra aclamada adaptación.

Se trata de Ella Purnell, que en Fallout encarna a Lucy Maclean, una inocente moradora del Refugio 33 que tiene que abandonar su idílica vida dentro del búnker para enfrentarse a los peligros del Yermo mientras busca a su padre. Sin embargo, dos años y medio antes de que la serie llegara a Prime Video, Purnell fue la voz de Jinx en Arcane, la también muy aplaudida adaptación del popular videojuego League of Legends.

Esta serie de Netflix, en este caso de animación, también cosechó críticas muy positivas por parte del público y de la prensa especializada, y espera estrenar su segunda temporada en noviembre de este año.

Protagonizada por Purnell, que puso voz a Jinx, y Hailee Steinfield (Ojo de Halcón), que hizo lo propio con Vi, la trama de Arcane no incluye muchos elementos del propio videojuego ya que su mecánica no ofrece una historia que contar como tal. Sin embargo, esta libre adaptación de League of Legends convenció convencido a la crítica, alcanzando una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes.

Fallout no se queda atrás, y es que en casi dos semanas desde su estreno ha conseguido un 93% hasta ahora en la plataforma. Ambas ficciones se han coronado como dos de las mejores adaptaciones de videojuegos de la historia.

La personalidad de Lucy en Fallout cambia drásticamente de una inocente chica que no conoce el mal a una desconfiada superviviente que espera lo peor de cada persona con la que se cruza en la superficie de un mundo arrasado. La interpretación de Purnell en esta radical evolución es uno de los grandes atractivos y fortalezas de Fallout, según crítica y público.

Purnell, además de haber estrenado Fallout y tener pendiente tanto su segunda temporada como la segunda parte de Arcane, su agenda cuenta con otros dos proyectos. Army of the Dead: Lost Vegas es una serie, también apocalíptica, que verá la luz este año. Purnell protagonizará también Sweetpea, un thriller televisivo. Además, la actriz es conocida por su participación en la serie Yellowjackets, haber sido la versión adolescente de Maléfica en la cinta de 2014 protagonizada por Angelina Jolie, y haber puesto la voz a Gwyn en la serie animada de Star Trek: Prodigy.