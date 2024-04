El timeline de la serie Fallout, explicado

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video ya ha estrenado Fallout, serie basada en la popular saga de videojuegos. La adaptación cuenta una historia original y completamente nueva, pero ambientada en el mismo universo que el material original, por lo que encaja en el timeline oficial de la saga.

Los videojuegos de Fallout abarcan 185 años: el primer juego tiene lugar en 2102 y el último en 2287. La serie de televisión tiene lugar después de los eventos de todos los videojuegos, ampliando aún más la línea temporal. La franquicia Fallout no ha tocado este período de tiempo hasta la fecha, algo que se refleja en la libertad creativa que ha tenido el equipo que ha creado la serie encabezado por Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner, Jonathan Nolan y Lisa Joy.

La ubicación de la serie en la línea temporal en relación con los juegos podría ser de mayor relevancia en una más que posible temporada 2. Dado que el final dejó caer que se estaba explorando New Vegas, la ficción podría hacer referencia a lo que sucedió en el juego Fallout: New Vegas como eventos que ya sucedieron. Eso, a su vez, podría crear nuevas oportunidades, aprovechando los personajes y facciones existentes de Fallout: New Vegas.

2077 - LA CAÍDA DE LAS BOMBAS

La catástrofe nuclear que desola la Tierra y empuja a la gente a las bóvedas subterráneas de Vault-Tec tiene lugar en 2077, que es cuando comienza la serie. Pese a que es 2077, todos parecen vivir en la década de 1950, ya que Fallout está ambientada en un futuro retro alternativo en el que los microprocesadores nunca se inventaron.

2142 - FUNDACIÓN DE SHADY SANDS

La ciudad de Shady Sands, que tiene un papel clave en la ficción, fue fundada en 2142, mientras que la República de Nueva California se originó en 2189. Ya en 2198, Shady Sands pasa a ser la capital de la República de Nueva California.

2277 - LA CAÍDA DE SHADY SANDS

La expansión del enclave continúa, convirtiéndose en 2241 en la mayor potencia de California. Como revela la serie, Shady Sands es arrasada por las bombas en 2277. Las circunstancias exactas de la destrucción se indican en un momento de esta primera temporada.

2296 - LUCY ABANDONA LA BÓVEDA

En el año 2296 es cuando tienen lugar la mayor parte de los eventos de Fallout, con Lucy (Ella Purnell) abandonando la bóveda y The Ghoul (Walton Goggins) y Maximus (Aaron Moten) compitiendo por el artefacto.