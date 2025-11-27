El estreno de Stranger Things 5 colapsa Netflix e indigna a los fans más impacientes

El estreno de Stranger Things 5 colapsa Netflix - NETFLIX

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Netflix los cuatro primeros episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things. No obstante, su llegada a la plataforma ha ido acompañada de problemas técnicos y es que, a la hora de su estreno, el servicio de streaming sufría una inesperada caída.

Adelantando unas horas el lanzamiento, ya que Netflix suele estrenar sus series da las 0.00 horas de Los Ángeles, horario de la Costa Oeste en EE.UU., la primera parte de la temporada final de la ficción aterrizaba en Netflix este miércoles 26 de noviembre a las 17.00 horas de Los Ángeles, es decir, a las 2.00 horas de la madrugada del jueves 27 de noviembre en España y otros países europeos. Y justo a esa hora, la plataforma colapsó y muchos de los impacientes fans que esperaban ver los nuevos episodios se encontraron con un clásico mensaje de error.

NETFLIX HAS CRASHED I REPEAT NETFLIX HAS CRASHED pic.twitter.com/arlKSCoYpJ — WesNemo (@WesNemo) November 27, 2025

El servicio de streaming volvió a funcionar con normalidad a los pocos minutos, si bien algunos usuarios parecen seguir teniendo problemas. "Algunos miembros experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se restableció para todas las cuentas en cinco minutos", ha expresado un portavoz de Netflix en declaraciones a Variety.

Esta no es la primera vez que la plataforma sufre una caída así ante un pico de audiencia. El servicio de streaming ya estuvo suspendido brevemente cuando se estrenaron los últimos dos capítulos de la temporada 4 de Stranger Things. Más allá de la aclamada ficción, los usuarios también experimentaron problemas durante la retransmisión en directo del combate entre Mike Tyson y Jake Paul en 2024.

Cabe decir que, en esta ocasión, Netflix parecía haberse preparado para el tráfico que generaría el estreno de la temporada, ya que el mismo miércoles Ross Duffer aseguraba en Instagram que la plataforma había "aumentado el ancho de banda en un 30 % para evitar un colapso", una medida que se habría mostrado insuficiente en todo caso.

This was posted by Ross Duffer on his instagram story. pic.twitter.com/FNI0mHCRiG — Pulkit Garg (@pulkitgarg04) November 27, 2025

La segunda parte de la quinta temporada, formada por los capítulos 5,6 y 7 llegará a Netflix el 27 de diciembre. Habrá que esperar hasta el 1 de enero de 2026 para ver el episodio final de Stranger Things, que aparte de estar disponible en streaming se proyectará en algunos cines.