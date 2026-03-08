Estrellas de El joven Sherlock explican el gran giro del final de la serie: "Va a necesitar terapia" - PRIME VIDEO

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Prime Video los ocho episodios de El joven Sherlock, la serie creada por Matthew Parkhill y dirigida por Guy Ritchie que indaga en los orígenes del legendario detective. La trama comienza con un misterio que escala rápidamente y que pronto se vuelve demasiado personal para el personaje, removiendo un oscuro trauma de su pasado. Sobre los sorprendentes giros de los últimos capítulos han hablado las estrellas de la ficción, señalando su gran impacto sobre los implicados.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

"Va a necesitar mucha terapia para superar lo que le ha pasado, ¿no?", observó Hero Fiennes Tiffin, que da vida a Sherlock, en una entrevista concedida a ScreenRant. Y es que, tras años atormentado por la culpa por la muerte de su hermana pequeña, el joven no solo llega a la conclusión de que sigue viva, sino de que fue su propio padre, Silas Holmes, el que orquestó la falsa tragedia para internar a su madre en un manicomio y poder disponer libremente de su dinero.

"Odio tanto a Silas. Es más que horrible", señaló Fiennes Tiffin, aunque remarcando que, "si alguien puede recuperarse de eso, es Sherlock". En todo caso, tal y como apuntó el actor, su personaje "no tiene ni un respiro", ya que poco después de esa revelación tiene que lidiar con el hecho de que su padre está implicado en la creación y comercialización de un peligroso agente químico.

Además, cuando el joven y sus amigos consiguen detener a Silas, este prefiere dejarse caer por un precipicio a que lo atrapen con vida (o lo ejecuten). "Sí, va a necesitar mucha terapia. Va a ser difícil recuperarse de eso", repitió el intérprete.

EL (ESPERADO) GIRO DE MORIARTY

Por si el drama familiar fuera poco, la serie ya apunta a la traición de una de las personas más importantes para Sherlock, su primer y único amigo, James Moriarty. Y es que, a pesar de lo similares que parecen ambos chicos en un principio, varios detalles van señalando que tomarán caminos opuestos. Así, por ejemplo, James se queda casi fascinado cuando mata por primera vez, experiencia a partir de la cual parece más dispuesto a empuñar un arma, y más tarde se hace con la fórmula del agente químico de Silas.

"Oh, el lado oscuro... Quiero decir, lo divertido de interpretar a este personaje, y a cualquier personaje cuya moralidad podamos sopesar, es que ellos no creen que sea el lado oscuro", reflexionó Dónal Finn, que da vida al histórico rival de Sherlock. Para el intérprete, en el caso de su personaje, "se siente como una forma alternativa de ver el mundo, y ninguna es buena ni mala, solo diferente", una concepción que le ayudó a encarnarlo "sin juzgarlo".

"Y creo que lo más atractivo hasta ese momento, para los fans de Sherlock, es la idea de que tal vez él solo era un gran amigo y que arriesgaría su vida por este tipo", expuso Finn. No obstante, "como en Titanic", ya se sabe cómo va a terminar esa amistad, "en un desastre".

"Valoran su capacidad intelectual, y por eso se crea una amistad tan fuerte", explicó el intérprete sobre la relación entre ambos personajes, destacando que se trata de dos personas que "no conectan con todo el mundo". "Pero la idea de que, al encontrar esa conexión, dejan que la otra persona entre en sus vulnerabilidades, en sus inseguridades, se acercan mucho, y convertir eso en una ruptura hace que la traición tenga mucha más carga emocional", razonó.