El final de El joven Sherlock, explicado: ¿Han frustrado Holmes y Moriarty los planes de ((SPOILER))?

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

El joven Sherlock ha aterrizado en Prime Video con los ocho episodios que componen su primera y de momento única temporada. La serie, creada por Matthew Parkhill y dirigida por Guy Ritchie (responsable de una de las más recientes versiones cinematográficas del personaje de Arthur Conan Doyle), explora los orígenes del sagaz detective y un primer caso tan peligroso como personal para el personaje.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Aunque lo primero que Sherlock se ve impelido a investigar es la desaparición de unos pergaminos chinos, la situación escala rápidamente cuando es acusado del asesinato de uno de los profesores de Oxford. En el proceso de intentar limpiar su nombre junto a su nuevo amigo, James Moriarty, el joven descubre que la responsable del crimen, una mujer que se está haciendo pasar por la princesa Shou'an, tiene en su mira otros tres objetivos.

Poco a poco, la serie va revelando que los cuatro profesores estaban implicados en el desarrollo de una peligrosa arma, usada primero contra el pueblo de la falsa princesa, lo que la motiva a buscar venganza. En un giro de los acontecimientos se descubre además que este caso está íntimamente relacionado con el pasado de la familia Holmes.

Y es que, según establecen los primeros episodios, Sherlock y Mycroft tenían una hermana pequeña, Beatrice, que murió siendo ellos niños, dejándoles profundamente marcados (sobre todo al primero). Sin embargo, la tragedia no es más que una mentira, ya que fue el propio padre, Silas, quien preparó todo, fingiendo la muerte de la pequeña para provocar una crisis en su esposa y poder internarla en un manicomio, disponiendo así libremente de su dinero.

Silas, un científico brillante pero sin escrúpulos, estaba involucrado en la creación del arma química, y está dispuesto a venderla al mejor postor, traicionando así al gobierno británico, cuando Sherlock y sus aliados lo descubren. Beatrice, que había estado ayudando a su padre todos esos años, creyendo además que la habían alejado de su familia por su propia seguridad, acaba traicionándolo y ayudando a sus hermanos a destruir su laboratorio.

Cuando Silas se ve acorralado y muy consciente de que hay demasiadas personas que le quieren muerto, usa a Sherlock de escudo humano para acercarse a un precipicio, por el que él mismo se tira.

EL LEGADO DE SILAS Y EL FUTURO DEL ARMA QUÍMICA

Parece lógico esperar que Silas esté definitivamente muerto. Sin embargo, esto no significa que sus planes hayan sido frustrados del todo o que no pueda seguir causando mal. Y es que, para empezar, no todo su trabajo fue destruido, ya que James consiguió hacerse con una importante fórmula y parece dispuesto a sacar provecho de ella junto a Beatrice.

Por otro lado, antes de dejarse caer por el precipicio, Silas se aseguró de dejar en las manos de Sherlock su pañuelo ensangrentado, algo que el joven toma como un último mensaje. Esto le lleva a encontrar una llave escondida en uno de los libros de su padre, un objeto cuya utilidad la serie no revela, dejando el misterio para futuras temporadas.

Cabe decir además que el desenlace ya deja ver grietas en la amistad de James y Sherlock que preparan el camino para su futura rivalidad. Sherlock sabe que su amigo tiene la fórmula de su padre y que sus intenciones no son tan nobles como quiere hacerle creer, por eso, aunque le enseña la llave que ha encontrado, no parece querer hacerle partícipe del hallazgo.