Hero Fiennes-Tiffin protagoniza El joven Sherlock: "Me encantaría explorar a Sherlock y Moriarty en un mundo con IA"

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

El joven Sherlock, serie dirigida por Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Sherlock Holmes: Juego de sombras) y creada por Matthew Parkhill, ha llegado a Prime Video con los ocho episodios que conforman su primera temporada. Aunque la ficción explora la adolescencia del icónico detective en la Inglaterra victoriana del siglo XIX, Hero Fiennes-Tiffin, el encargado de darle vida, ha imaginado cómo sería una versión más moderna del personaje de Arthur Conan Doyle.

"Me encantaría explorar la idea de Sherlock y Moriarty en un mundo con redes sociales e inteligencia artificial, creo que sería extremadamente interesante", revela el actor de títulos como 'El ministerio de la Guerra Sucia' o la saga 'After' en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. Ahondando en esta posibilidad, el intérprete expone que, a su parecer, Sherlock "usaría mucho" las redes sociales porque son "una herramienta increíble". "Pero no lo veo publicando un montón de 'selfis'", añade.

Dónal Finn, que en la ficción da vida a James Moriarty, el eterno rival de Sherlock Holmes que, no obstante, en la serie comienza siendo un aliado, propone que quizá en ese contexto más contemporáneo el detective tendría cuentas falsas en redes sociales, algo con lo que su compañero de reparto concuerda. Así, los actores imaginan un Sherlock con cientos de perfiles, "en todas las diferentes áreas", comentando y "desempeñando roles" distintos.

En todo caso, la serie no se sitúa en el mundo actual, sino en el Oxford de la década de 1870 y, según apunta Parkhill, fue concebida como una "historia de origen" centrada en explorar lo que convierte a Sherlock y Moriarty en las figuras que están destinadas a ser. "Así que no te fijas tanto en el material que hay, en los maravillosos libros que hay, sino que intentas responder a la pregunta de cómo llegan a ser así. Creo que eso te da cierta libertad para jugar", explica.

En cuanto a cómo se acercó a esa versión más joven de Sherlock, el showrunner revela que siempre había tenido en mente conocerle en la cárcel. "Me parecía muy divertido, pero no sabía qué había hecho. Y cuanto más lo pensaba y hablaba de ello, más me gustaba la idea de que fuera un desastre", recuerda. Y es que, mientras que "el Sherlock de siempre tiene todas las respuestas" y "está muy seguro de sí mismo", la versión joven de la serie de Prime Video es "un poco caótico, un poco desastre, un poco crudo, un poco sin filtros", como si no supiese "muy bien qué hacer con su cerebro".

UN PASADO COMÚN PARA SHERLOCK Y MORIARTY

Aunque la serie de Ritchie y Parkhill presente a Sherlock y Moriarty como amigos e iguales, los fans ya esperan que esta relación acabe truncándose, con ambos tomando caminos radicalmente opuestos pese a sus aparentes similitudes. "Es muy difícil, incluso en nuestras propias vidas, identificar qué es lo que concretamente te ha convertido en quién eres", reflexiona Fiennes-Tiffin.

"Pero creo que una cosa de la que podemos estar bastante seguros es que Sherlock y Moriarty, en nuestra versión de la historia, se influyen enormemente el uno al otro", señala el intérprete, apuntando que su amistad en la serie "enriquece la idea de su rivalidad".

"Creo que en esta serie se hace un buen trabajo, ya que hay una sensación de inevitabilidad en la construcción de hacia dónde va Sherlock", apunta por su lado Finn. "Pero luego creo que, en el caso de Moriarty, hay algunas cosas que podrían haberle llevado a pasar por momentos difíciles", añade, sugiriendo que podría haberlo pasado mal en su infancia, "al venir de Irlanda en ese momento de la historia y sentirse como fuera de la comunidad cuando está en Inglaterra".

"También pasa algo en la serie más adelante, y es un punto de inflexión bastante importante para Moriarty", adelanta el actor. "Y creo que hay algo que decir sobre el caos y el hecho de que te pillen por sorpresa las cosas, los acontecimientos aleatorios que marcarán tu vida de forma definitiva", expone también respecto al viaje de su personaje, argumentando cómo a veces "no son las experiencias que esperamos que nos moldeen las que nos hacen ser quienes somos".