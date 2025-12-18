Trailer de El joven Sherlock, el explosivo origen del detective dirigido por Guy Ritchie que ya tiene fecha de estreno

La acción y el misterio reinan en el trailer de El joven Sherlock que ya tiene fecha de estreno en Prime video - PRIME VIDEO

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el trailer de El joven Sherlock, la serie sobre los orígenes del legendario detective, que ya tiene fecha de estreno en Prime Video. La ficción, protagonizada por Hero Fiennes Tiffin (After: Aquí empieza todo) y dirigida por Guy Ritchie (The Gentlemen), narra la juventud Sherlock Holmes y llegará a la plataforma de streaming el próximo 4 de marzo de 2026.

El avance arranca con la llegada del joven Sherlock a Oxford con una condición por bandera: "No debes meterte en problemas". Sin embargo, el inquieto protagonista no tarda en hacerlo y convierte su nuevo hogar en el escenario de su primer caso como detective. Dentro de una vorágine de acción y misterios sin resolver, el personaje encarnado por Fiennes Tiffin, buscará la forma de salir airoso de los peligros que le rodean... "el juego ha comenzado".

"Sherlock Holmes es un joven en deshonra, crudo y sin filtro, cuando se ve envuelto en un caso de asesinato que amenaza su libertad. Su primer caso revela una conspiración internacional que cambiará su vida para siempre. Ambientada en el Oxford de 1870 y con aventuras por todo el mundo, la serie mostrará las primeras travesuras del adolescente anárquico antes de convertirse en el residente más famoso de Baker Street", reza la sinopsis de la serie.

El elenco que acompañará a Hero Fiennes Tiffin está compuesto por Dónal Finn (La rueda del tiempo), Zine Tseng (El problema de los tres cuerpos), Joseph Fiennes (El cuento de la criada), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Cóndor) y Colin Firth (El discurso del rey).

Guy Ritchie dirige los dos primeros episodios además de ejercercer como productor ejecutivo. La serie ha sido creada por el showrunner Matthew Parkhill, que también es productor ejecutivo junto a Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton y Colin Wilson.