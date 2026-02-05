Sherlock Holmes y Moriarty son amigos en el tráiler de El joven Sherlock de Guy Ritchie

Sherlock y Moriarty son amigos en el tráiler de El joven Sherlock de Guy Ritchie - PRIME VIDEO

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

El 4 de marzo llegará a Amazon Prime Video El joven Sherlock, serie dirigida por Guy Ritchie que se adentrará en los orígenes del legendario detective. Entretanto, la plataforma ha lanzado un vibrante tráiler en el que Holmes (Hero Fiennes Tiffin) y James Moriarty (Dónal Finn), además de sembrar el caos allí por donde pasan, dinamitan un lujoso club de Oxford.

"Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador", suelta el personaje al inicio del adelanto con la nariz sangrando y una pícara sonrisa. Instantes después, el joven aspirante a detective es arrestado por Scotland Yard.

Es entonces cuando entra en escena James Moriarty -quien en las novelas de Arthur Conan Doyle es el archienemigo de Holmes-. Pronto entablarán amistad y juntos se verán envueltos en peleas e incluso intentarán resolver un asesinato.

"Mycroft, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué su hermano se encuentra en el escenario de un crimen?", le pregunta Sir Bucephalus Jones (Colin Firth) al familiar de Sherlock en la Universidad de Oxford. En ese instante, Sherlock, cuya madre Cordelia (Natascha McElhone) intenta evitar que se meta en líos al verse ya bastante deshonrado, buscará pruebas para probar su inocencia y resolver el crimen. "Existen otros asuntos en juego", revela Moriarty.

Acto seguido, Holmes y Moriarty descubren un pasadizo que oculta varios explosivos. Al destrozar sus muros, irrumpen en un exclusivo club con la dinamita e intentan avisar a Jones y los comensales antes de que estalle y la bomba detone en el lujoso local.

"Cuando un carismático, joven y rebelde Sherlock Holmes conoce nada menos que a James Moriarty, se ve arrastrado a una investigación por asesinato que pone en peligro su libertad. El primer caso de Sherlock desenreda una conspiración de alcance mundial, conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambiará el rumbo de su vida para siempre. Ambientada en una vibrante Inglaterra victoriana y con aventuras en el extranjero, la serie mostrará las primeras aventuras del anárquico adolescente que todavía tiene que evolucionar en el habitante más renombrado de Baker Street", reza la sinopsis.

El joven Sherlock también cuenta en su elenco con Zine Tseng (El problema de los tres cuerpos), Joseph Fiennes (El cuento de la criada) y Max Irons (Cóndor). Guy Ritchie dirige los dos primeros episodios, además de ejercer como productor ejecutivo. La serie ha sido creada por el showrunner Matthew Parkhill, que también es productor ejecutivo junto a Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton y Colin Wilson.