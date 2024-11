VÍDEO: Una estrella de Stranger Things se despide de un icónico escenario

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

Ha pasado casi una década desde que Netflix estrenara la primera temporada de Stranger Things. Ahora, la exitosa serie terminará su andadura con la llegada de su quinta y última temporada en algún punto de 2025 y los protagonistas ya han revelado en varias ocasiones sus agridulces sentimientos al respecto. Así, con la comprensible nostalgia, pero lleno de buenos recuerdos, Noah Schnapp se ha despedido de un icónico escenario de la ficción.

"Estoy aquí, en nuestro último día con el Castillo Byers, el último día para siempre, lo que es muy triste", explica el actor en un vídeo que Ross Duffer, creador de la serie, ha compartido en sus redes sociales. En Stranger Things, Schnapp encarna a Will Byers, el chico cuya desaparición en la primera entrega desencadena todo, ya que motiva a sus amigos y familiares a emprender una búsqueda que resulta en sorprendentes hallazgos.

saying goodbye to a piece of Stranger Things history this ST day 🏰 passing the phone to the one and only Noah for a proper send-off #StrangerThings5 pic.twitter.com/FfQpMmRYea