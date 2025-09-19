Una estrella de Marvel pide boicotear Disney+ tras a la cancelación de Jimmy Kimmel

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Tatiana Maslany, protagonista de la serie de Marvel She-Hulk: Abogada Hulka, ha animado a sus seguidores a boicotear diversas plataformas de streaming propiedad del grupo Disney. Este llamamiento, muy llamativo al tratarse de una actriz del Universo Cinematográfico Marvel, llega en respuesta a la cancelación del 'late show' Jimmy Kimmel Live por los comentarios de su presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk. La suspensión del programa ha sido criticada por buena parte de Hollywood, que acusa al Gobierno de Donald Trump de estar atentando directamente contra la libertad de expresión.

Maslany ha compartido en sus stories de Instagram una foto, que parece que fue tomada en el set de She-Hulk: Abogada Hulka, junto a un texto que reza: "¡Cancelad vuestras suscripciones a Disney+, Hulu y ESPN!", mencionando a las cuentas oficiales de las respectivas plataformas de streaming en la red social. Las tres son, al igual que la cadena ABC, encargada de emitir el programa de Jimmy Kimmel, propiedad de The Walt Disney Company.

La actriz incitaba así a sus 511.000 seguidores a boicotear al grupo Disney, que también es dueño de Marvel Entertainment. Así, Maslany parece haber sellado su destino en cuanto a su relación profesional no solo con Marvel, sino también con el conglomerado de empresas que conforman el grupo Disney y, potencialmente, incluso con otras productoras y distribuidoras. She-Hulk: Abogada Hulka, serie que protagonizó en 2022 encarnando a la prima de Hulk y que no tuvo gran acogida ni por parte de la crítica ni del público, puede verse en Disney+.

No es la primera vez que la intérprete carga contra Disney, pues ya en 2023 criticó al CEO de la compañía, Bob Iger, a raíz de las declaraciones de este en relación con la huelga del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA). Maslany aseguró que en Disney "se aprovechan de la gente" y calificó de "indignante" que la compañía no comparta "con las personas que realmente hacen" las series la riqueza que estas generan.

A raíz de la cancelación de Jimmy Kimmel Live el pasado miércoles, diversas voces se han alzado en Hollywood, calificando el hecho como un ataque directo a la libertad de expresión. Kimmel acusó en su programa al movimiento MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) de intentar sacar partido político del asesinato de Charlie Kirk. Ben Stiller, Jean Smart o Alex Edelman son algunos de los actores que han criticado la suspensión del programa.