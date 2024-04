MADRID, 19 Abr. (CultuaOcio) -

El estreno de Fallout ha supuesto todo un éxito para Prime Video. La plataforma de Amazon ha abordado una adaptación en imagen real de la saga de videojuegos postapocalípticos en un arriesgado proyecto que ha convencido tanto a la crítica como a público general y también a los fans del material de partida. Ahora, ha confirmado que su segunda temporada se hará realidad.

La compañía tan solo ha esperado una semana para anunciar oficialmente que Fallout tendrá segunda temporada. Una noticia que Prime Video ha compartido a través de sus redes sociales para regocijo de los aficionados de la serie.

"Jonathan Nolan, Lisa Joy, Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner han cautivado al mundo con esta serie innovadora y salvaje", ha celebrado Jennifer Salke, directora de Amazon MGM Studios, desde el estudio en un comunicado.

FALLOUT will be back for SEASON 2. pic.twitter.com/zQ7pJXz7V1