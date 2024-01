El tráiler de la temporada 2 de Arcane resucita a uno de sus personajes más poderosos

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Arcane, la aclamada serie basada en el célebre videojuego League of Legends, llegará a Netflix el próximo noviembre. Y la plataforma ha lanzado un teaser tráiler que, además de confirmar que los nuevos capítulos llegarán este año, revela el destino de uno de los personajes centrales de la ficción de animación.

"La pesadilla aumenta su tamaño", reza el enunciado que acompaña a un clip de apenas 40 segundos. El vídeo ofrece la imagen de Silco, el gran villano de la primera entrega, semiinconsciente y conectado a una grotesca máquina que parece renovar o transferir su sangre. El plano final muestra enorme y monstruoso cuerpo colgado al que está conectado, posiblemente parte de los experimentos del padre adoptivo de Jinx y una amenaza que tendrá su papel en los nuevos episodios.

Ya en agosto, el actor que da voz a Silco, Jason Spisak, reveló en el podcast Ikuzo Unscripted que había grabado algunas líneas para la segunda temporada de la ficción y que estaba autorizado por Riot Games a decirlo. No obstante, aún no se sabe cómo podría regresar el personaje, ya que supuestamente murió en la anterior entrega. El reciente adelanto no despeja las dudas sobre si el villano resucitará o se limitará a aparecer en flashbacks.

La primera temporada de Arcane se estrenó en 2021 y dada la buena recepción tanto de público como de crítica que tuvo, la segunda entrega genera mucha expectación. Según recogió ComicBook, el CEO de Riot Games, Nicolo Laurent, explicó por qué los nuevos capítulos no llegarían hasta 2024, aduciendo el tiempo que hacía falta para lograr un resultado de calidad y el hecho de que no hubieran empezado antes con la producción, por temor a que la serie no triunfase.