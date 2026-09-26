Una estrella de Daredevil: Born Again confirma que la temporada 3 es la última y ¿el posible fin de su personaje? - DISNEY+

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Daredevil: Born Again culminó su rodaje el pasado julio y, poco después de que trascendiera que esta nueva tanda de episodios será la última, una de sus estrellas, Vincent D'Onofrio, lo ha confirmado. El actor, que interpreta a Wilson Fisk / Kingpin en la serie, también ha dejado entrever que esta podría ser la última vez que dé vida al personaje en el UCM.

"Nos ha encantado poder ofreceros a todos Daredevil: Born Again. Nos habéis acompañado y me gusta pensar que nosotros también a vosotros", expresó D'Onofrio en X. "Tenemos la última temporada, la tercera, que llegará el año que viene con cosas muy interesantes", añadió.

"Mucho amor para todos los que nos habéis apoyado. Me encanta ese personaje, Fisk. Siempre lo hará. Ahora me marcho a otra parte del bosque. Mientras tanto... ¡la tercera temporada está en camino!", afirmó, acompañando la publicación de una ilustración de Kingpin dejando un reguero de sangre a cada paso mientras se dirige al corazón de Nueva York.

We so enjoyed bringing @Daredevil Born Again to you all.

You stuck with us and i like to think we stuck with you.

We have the final Season, season 3 heading your way next year with some very cool stuff.

Much love to all who have been supportive.

I love that character Fisk.… pic.twitter.com/J0a8aCUEEN — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) September 23, 2026

¿EL FIN DE KINGPIN EN EL UCM?

Las palabras de D'Onofrio, acompañadas de esta imagen, podrían interpretarse como una despedida del personaje. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que adelanten el regreso de Kingpin a Nueva York en la tercera temporada de Daredevil: Born Again.

Y es que, como muchos bien recordarán, Fisk abandonó Nueva York después de que Matt Murdock (Charlie Cox) le convenciera de dejar la ciudad al final de la temporada 2. La cancelación de Born Again, según revelaron fuentes cercanas a la producción a The Hollywood Reporter, coincide, además, con la desvinculación de su showrunner, Dario Scardapane, de la ficción, después de que Marvel no renovara su contrato.

De este modo, la serie se queda sin su showrunner en plena postproducción, aunque una fuente aseguraba al medio que esta ya se encuentra en sus últimos compases. Hasta el momento, los nuevos capítulos de Born Again no cuentan con fecha de estreno en Disney+, aunque se espera que desembarquen en 2027.