La escena de sexo eliminada del final de The White Lotus temporada 3

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The White Lotus llegó a su final con el lanzamiento de su octavo capítulo. Una entrega que resolvió el gran misterio sobre las víctimas del tiroteo en el lujoso hotel de Tailandia, y que dejó otro buen puñado de momentos muy intensos. Y podría haber contado con alguno más si Mike White no hubiera dejado fuera un inesperado y tórrido encuentro entre dos personajes.

Así, el creador de la serie ha desvelado que una escena de sexo entre Piper y Zion fue eliminada del final de la temporada. "La parte que fue eliminada, lo que es muy decepcionante", apuntó White en el pódcast oficial de The White Lotus, "era en la que [Piper] decide perder su virginidad en el guion del último episodio, y de hecho tiene sexo con Zion, que es el hijo de Belinda".

"Había una escena en la que ella piensa: 'Es cierto... Saxon tiene razón. Tengo que acabar con esto'", añadía White. "Después de dejar el templo, piensa: 'Tengo que tener sexo'". Así, aquella incómoda escena al principio de la temporada en la que Saxon dijo a su hermana que era raro que nunca se hubiera acostado con nadie habría tenido una relación directa con el último episodio, en el que Piper volvería a reflexionar sobre esto para, finalmente, acabar teniendo sexo con Zion.

White señaló que la escena eliminada "habría añadido diez minutos" a un final de temporada que, originalmente, contaba con dos horas y media de metraje antes de su montaje final que rondó los 90 minutos. No obstante, el último no fue el único episodio que tuvieron que acortar, según reveló el creador de la serie a The Hollywood Reporter hace unos meses, cuando la serie aún no se había emitido al completo: "Los capítulos duraban una hora y 40 minutos, y HBO dijo: 'Bueno... tenéis que pensar cómo darle forma'".

La escena en cuestión habría tenido lugar tras el intento de Tim Ratliff, el padre de Piper, de asesinar a (casi) toda su familia con cócteles de piña colado a los que añadió las semillas venenosas de una fruta que crecía en el resort.

White justificó la decisión de eliminar dicha escena apuntando que el tono no cuadraba con el del resto del episodio. "Tenía un aire de comedia romántica". Y, paralelamente a Tim "intentando matar a su familia", no tenía mucho sentido. "Estaba tratando de hacer demasiado narrativamente", confesó White.

El creador de la serie ya había expresado su frustración hacia los fans que se han quejado del ritmo de esta última temporada: "La gente ya está diciendo: '¡Es demasiado lenta! ¡Vamos, vamos! ¡No está pasando nada!' Pero tampoco pasaba nada en la primera temporada. Literalmente. Era básicamente gente sentada comiendo, pero la música daba esa tensión, y sabías que algo malo iba a pasar".