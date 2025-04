Creador de The White Lotus responde a las críticas por el final de la temporada 3: "Si no quieres acostarte conmigo..."

MADRID, 8 Abr.

La tercera temporada de The White Lotus ya ha llegado a su fin y, como no podía ser de otra manera dado su comienzo, la entrega ha acabado en tragedia. No obstante, no ha sido tanto el cruel destino de algún personaje como el ritmo en general de la temporada lo que ha suscitado ciertas críticas por parte de los fans. Ante esto, Mike White, creador de la ficción, ha sido muy claro.

"El ritmo y el rollo... definitivamente se les mete en la piel", expresó el realizador en el podcast oficial de la tercera temporada de The White Lotus. "Hubo quejas sobre la falta de trama. Esa parte me parece rara. Nunca hizo... una parte de mí es como 'hermano, este es el rollo'", expuso.

"Estoy construyendo el mundo. Si no quieres acostarte conmigo, sal de mi cama", se defendió, haciendo referencia al 'edging', una técnica para retener el orgasmo en las relaciones sexuales. "Disfruta del 'edging'. Si no quieres, entonces sal de mi cama. ¿Me entiendes? No seas mandona. Vete a la mierda de mi cama. No vengas a casa conmigo. No te desnudes en mi cama. Vete a la mierda de mi cama. Obviamente algo va a pasar", explicó.

En todo caso, ya lo avisó Charlotte Le Bon en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter antes del estreno del final, asegurando que la gente iba a "odiar" a White. "Mi esperanza es que se sienta como una tristeza catártica o una tristeza satisfactoria y no como una tristeza de '¿Qué coño?', pero la gente va a tener un millón de opiniones diferentes. Sólo esperas dar en el clavo", añadió el creador.

Por otro lado, White se mostró consciente de que no puede contentar a todos y de que "todo siempre va a ser comparado con otra cosa". "Hay un crítico que no voy a nombrar, y cada vez que hago algo, me dice: 'No es tan bueno como lo anterior'. ¡Ni siquiera te gustó! Desde luego he recibido bastantes elogios, así que probablemente sea bueno para mí que algunos me digan: '¿Tenías que ir tan despacio?'", admitió.